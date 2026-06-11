لجنة التشريع العام بالبرلمان تعقد الجمعه 12 جوان 2026 جلسة لمواصلة النظر في مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي

تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، غدا الجمعة 12 جوان 2026، جلسة بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي (عدد 13/2023).وأفاد بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة التاسعة والنصف صباحاً.يُذكر أن مقترح هذا القانون الأساسي يهدف إلى وضع إطار قانوني جديد ينظم قطاع الاستشارة الجبائية في تونس، وتحديد شروط ممارسة المهنة وحقوق وواجبات المستشارين الجبائيين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتشريعية للبلاد.