سيدي بوزيد: الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب تطّلع على جاهزية واستعدادات مراكز تجميع الحبوب في الجهة

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أدّت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد الزواري، اليوم الخميس، زيارة إلى ولاية سيدي بوزيد للاطلاع على جاهزية مراكز تجميع الحبوب والوقوف على آخر الاستعدادات لانجاح موسم الحصاد.

وبيّنت الزواري، في تصريح لصحفيّة "وات"، أنه بعد الإعلان الرسمي عن انطلاق موسم الحصاد في عدة ولايات، فإن الموسم يبشر بكل خير خاصة وأن الموسم الفلاحي قد مرّ في ظروف طيبة من حيث كميات التساقطات التي تزامنت مع فترات نمو الحبوب.

وأشار إلى أنّ ولاية سيدي بوزيد تضمّ 4 مجمّعين و5 مراكز تجميع من بينها مركزان تابعان لديوان الحبوب، معربة عنأملها في أن يتجاوز تجميع الحبوب بالجهة خلال هذا الموسم الكميات المسجّلة في الموسم الفارط .