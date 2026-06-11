توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الكتاب التونسيين واتحاد الصحفيين والكتاب العرب بأوروبا

تم أمس الأربعاء في باريس توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين اتحاد الكتاب التونسيين واتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا.وتولى توقيع هذه الاتفاقية كل من الدكتور محمد سعد برغل رئيس اتحاد الكتاب التونسيين، والأستاذ علي المرعبي رئيس اتحاد الكتاب والصحفيين العرب.ويعد توقيع هذه الاتفاقية خطوة هامة وفق الجانبين من أجل بناء شراكات وتعاون عربي عربي.وتناول اللقاء الذي جرى بالمناسبة أهمية التعاون المشترك العربي/العربي في تمتين العلاقات والدفاع عن المثقف العربي. وتطرق رئيس اتحاد الكتاب التونسيين إلى أفق التعاون والشراكة مع اتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا، وما لذلك من أهمية كبرى للحضور العربي في أوروبا وفق ما نشره اتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا.وقد جرى اللقاء بحضور الكاتبة التونسية الدكتورة فوزية ضيف الله، ومن اتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا حضر كل من محمد الأسباط وهاني الملاذي ونادية كعبي وهناء عبود.