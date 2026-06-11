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وزير التربية يؤدي زيارة تفقّديّة لمراكز إصلاح امتحان البكالوريا دورة 2026 بجهة بن عروس

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Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Juin 2026 - 17:22 قراءة: 1 د, 28 ث
      
أدى وزير التربية نور الدّين النّوري، صباح اليوم الخميس، زيارة تفقّديّة لمراكز إصلاح امتحان البكالوريا دورة 2026 بجهة بن عروس، شملت مركزَي اصلاح الاختبارات الكتابية المفتوحَين بالمدرسة الإعدادية النموذجية بمقرين والمعهد النموذجي بحمام الأنف، وذلك بحضور والي بن عروس عبد الحميد بوقديدة والمندوب الجهوي للتربية علي المسعدي وعدد من الإطارات التربوية المركزية والجهوية.

وقد أتاحت الجولة داخل المركزين الوقوفَ عن كثب على مجريات العملية التصحيحيّة، والتثبّت من مدى توفّر الشروط التنظيمية واللوجستية الضرورية لضمان إصلاح يرقى إلى مستوى ما بذله المترشّحون من جهد طوال موسم دراسي كامل، وفق بلاغ للوزارة.


وفي لقائه مع الأسرة التربوية والإدارية العاملة بالمركزين، شدّد الوزير على أن ورقة الإجابة أمانة في عنق كل مصحّح، وأن العدل في التقييم ليس خياراً بل واجبا مهنيا وأخلاقيا لا تهاون فيه، مشيدا بما لمسه من روح عالية في صفوف المنتسبين إلى هذه المهمة، الذين اعتبرهم عمادا حقيقيّا في صناعة مستقبل الأجيال.


كما توجه وزير التربية إلى المطاعم المدرسية بالمركزين، للوقوف على ظروف إعاشة الأسرة التربوية طوال فترة الإصلاح، وتفقّد مدى جودة الخدمات المقدّمة وتنوّع الوجبات وملاءمة الفضاءات، حيث استمع إلى ملاحظات المصحّحين وأذن بالعمل الفوري على تحسين مستوى الخدمات وترقيتها، مؤكّداً أن راحة المربّي ليست ترفاً بل شرطا من شروط جودة الأداء ذاته.

وخصّص الوزير جزءاً من الزيارة للنظر في أوضاع البنية التحتية للمؤسستين، مُعرِباً عن حرص الوزارة على أن تكون الفضاءات التربوية في مستوى الطموحات، ومنبّهاً إلى ضرورة رفع التقارير اللازمة بشأن ما تحتاجه هاتان المؤسستان من تدخّلات وتحسينات، في أفق توفير محيط تربوي يُعزّز الأداء ويصون كرامة المربّي والمتعلّم معاً.

وفي ختام هذه المحطة الميدانية، حمل الوزير جملةً من الرسائل الواضحة، إذ أكّد أنّ الأسرة التربوية ليست مجرّد طاقم وظيفي يؤدّي واجباً، بل حرّاس ثقة يصنعون مصائر أجيال، مطمئناً التلاميذ أن أوراقهم في أيدٍ أمينة، وأن كل الظروف قد هُيِّئت لإنصاف المجتهد وإعطاء كل ذي حق حقّه، وفق نص البلاغ.
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