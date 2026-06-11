المنتخب التونسي لكرة السلة يجري تربصا تحضيريا بالمنستير من 12 الى 19 جوان الجاري

يجري المنتخب التونسي لكرة السلة بداية من الغد الجمعة 12 جوان والى غاية 19 من ذات الشهر تربصا تحضيريا بالمنستير وذلك استعدادا للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها النافذة الثانية من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2027.ووجه الاطار الافني للمنتخب التونسي الدعوة لـ 17 لاعبا للمشاركة في هذا التربص هم:عمر عبادة - يوسف الضيف - أسامة المرناوي - محمد منفذ - بلال الجزيري - محمد عزيز المغيربي - جوهر الجوادي - ياسين التومي - زياد الشنوفي - أحمد الدامي - فراس اللحياني - بلحسن الشيحي - واصف المثناني - محمد فارس العشي - مختار غيازة - أمان الله الحامي - بشير بن يحي.وكان المنتخب التونسي قد أنهى أمس تربصه التحضيري الأول الذي استمر من 2 الى 10 جوان بالحمامات.تجدر الاشارة الى أنّ المنتخب التونسي لكرة السلة كان قد أنهى النافذة الأولى، التي جرت منافساتها بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس، خلال شهر نوفمبر المنقضي في المركز الثاني للمجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط خلف المنتخب الغيني بـ 6 نقاط، فيما احتل منتخبا نيجيريا (4 نقاط) ورواندا (3 نقاط) المركزين الثالث والرابع في ختام تلك النافذة.