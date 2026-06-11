تم يوم أمس الأربعاء، تدعيم المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد والمستشفى المحلي بالسبالة بعدد من الأجهزة الطبية، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على دعم المؤسسات الصحية بالمناطق الداخلية وتعزيزها بالتجهيزات الحديثة، وفق ما أعلنت عنه الإدارة الجهوية للصحة عبر صفحتها الرسمية.وتم قبول جهاز منظار المفاصل (Arthroscope) وهو جهاز متطور يساهم في تشخيص أمراض وإصابات المفاصل وإجراء تدخلات جراحية دقيقة، وجهاز التصوير الشعاعي الجراحي (Arceau Chirurgical) بقسم جراحة العظام والكلوميات بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد وأيضا الة تصوير طبي جديدة بالمستشفى المحلي بالسبالة.وتمثل هذه التجهيزات الطبية، حسب ما تم الإعلان عنه، إضافة هامة للقسم، حيث ستساهم في تحسين دقة العمليات الجراحية خاصة في مجال جراحة العظام والكسور، كما ستمكن الإطار الطبي من العمل في ظروف أفضل وتوفير خدمات صحية أكثر نجاعة للمرضى بالجهة.وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي تعزيز البنية التحتية والتجهيزات الطبية بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بما يساهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من المواطنين.