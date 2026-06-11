JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:50 Tunis

وزارة الصحة: إجراء أوّل عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال منصة "نجدة للجلطة الدماغية"

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a2ad66057fb76.80014941_iojhmkngfelqp.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Juin 2026 - 16:37 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن انطلاق العمل بمنصّة "نجدة- للجلطة الدماغية"، حيث نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين، في إجراء أوّل عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال هذه المنصة الرقمية وبالتنسيق مع الفريق المختص بجربة.

وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أن المنصّة مكّنت من تسريع تبادل المعطيات بين فرق الاستعجالي، والأشعة، والإنعاش وجراحة الأعصاب، بما ساعد على اتخاذ القرار العلاجي في الوقت المناسب.


وأشارت إلى أن المريض، البالغ من العمر 45 سنة، وصل إلى قسم الاستعجالي خلال الساعة الأولى من ظهور الأعراض، وهو ما أتاح التدخل السريع وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، مؤكدة أن حالته الصحية حاليًا جيدة.


وبينت أن هذه التجربة تبرز أهمية التشخيص المبكر، وسرعة التدخل، والعمل الشبكي بين المستشفيات في إنقاذ الأرواح والحدّ من مخلفات الجلطة الدماغية، وتؤكّد أهميّة الصحّة الرّقميّة في عمليّة إصلاح المنظومة الصحيّة وتقريب الخدمات للمواطن وتحسين جودتها، في انتظار تعميمها على مختلف الولايات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330942

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Mex - Rsa
 WC 2026  03:00 Kor - Tch

كل الأخبار...

17:50 - سيدي بوزيد: الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب تطّلع على جاهزية واستعدادات مراكز تجميع الحبوب في الجهة
17:39 - Une TV 100 pouces pour la Coupe du monde 2026 : l’atout spectaculaire des grands espaces
17:29 - توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الكتاب التونسيين واتحاد الصحفيين والكتاب العرب بأوروبا
17:22 - وزير التربية يؤدي زيارة تفقّديّة لمراكز إصلاح امتحان البكالوريا دورة 2026 بجهة بن عروس
17:11 - مونديال 2026 - الأرجنتيني فاييل فالكون بيريز حكما لمباراة المنتخب التونسي ونظيره السويدي
17:07 - تلفاز 100'' (254 صم) لكأس العالم 2026: الخيار المثالي للمساحات الكبيرة وتجربة مشاهدة استثنائية
16:37 - وزارة الصحة: إجراء أوّل عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال منصة "نجدة للجلطة الدماغية"
16:35 - الحكم الصومالي عرتن يدير كأس السوبر الأوروبية بعد حرمانه من المشاركة في كأس العالم
16:31 - تعيين المخرج السينمائي مختار العجيمي مديرا للدورة السابعة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية
16:26 - الادارة العامة للاداءات تدعو المطالبين بالاداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي الى اتمام الاجراءات في اجل اقصاه 19 جوان 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 11 جوان 2026 | 25 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:40
16:10
12:26
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet30°
27° Babnet
الــرياح:
8.43 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
30°-20
29°-18
35°-20
35°-23
  • Avoirs en devises 25432,9
  • (10/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39209 DT
  • (10/06)
  • 1 $ = 2,93298 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/06)     1122,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/06)   29201 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>