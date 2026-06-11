وزارة الصحة: إجراء أوّل عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال منصة "نجدة للجلطة الدماغية"

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن انطلاق العمل بمنصّة "نجدة- للجلطة الدماغية"، حيث نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين، في إجراء أوّل عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال هذه المنصة الرقمية وبالتنسيق مع الفريق المختص بجربة.وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أن المنصّة مكّنت من تسريع تبادل المعطيات بين فرق الاستعجالي، والأشعة، والإنعاش وجراحة الأعصاب، بما ساعد على اتخاذ القرار العلاجي في الوقت المناسب.وأشارت إلى أن المريض، البالغ من العمر 45 سنة، وصل إلى قسم الاستعجالي خلال الساعة الأولى من ظهور الأعراض، وهو ما أتاح التدخل السريع وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، مؤكدة أن حالته الصحية حاليًا جيدة.وبينت أن هذه التجربة تبرز أهمية التشخيص المبكر، وسرعة التدخل، والعمل الشبكي بين المستشفيات في إنقاذ الأرواح والحدّ من مخلفات الجلطة الدماغية، وتؤكّد أهميّة الصحّة الرّقميّة في عمليّة إصلاح المنظومة الصحيّة وتقريب الخدمات للمواطن وتحسين جودتها، في انتظار تعميمها على مختلف الولايات.