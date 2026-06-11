تعيين المخرج السينمائي مختار العجيمي مديرا للدورة السابعة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a2ad51eb6ef74.97586691_nhiqpkofeglmj.jpg>

اعلنت وزارة الشؤون الثقافية، في بلاغ لها اليوم الخميس، عن تعيين المخرج السينمائي مختار العجيمي مديرا للدورة السابعة والثلاثين لايام قرطاج السينمائية، وستقام فعاليات هذه الدورة من 12 الى 19 ديسمبر 2026.

وبدأ مختار العجيمي، الذي سيقود أيام قرطاج السينمائية هذا العام خلفا لطارق بن شعبان، حياته المهنية في مجال السينما كعضو في الاتحاد التونسي لصانعي الافلام الهواة وأخرج سنة 1975 في سن السادسة عشرة أول فيلم قصير له بعنوان "La voyante" بمقاس 16 ملم بين الثمانينات والتسعينات، أخرج افلاما قصيرة ومتوسطة بمقاس 16 و35 ملم، كما اخرج سلسلة من الافلام الوثائقية والروائية.

وهو مؤسس مهرجان ياسمين الحمامات الدولي للسينما.