الادارة العامة للاداءات تدعو المطالبين بالاداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي الى اتمام الاجراءات في اجل اقصاه 19 جوان 2026

دعت الادارة العامة للأداءات بوزارة المالية في بلاغ اصدرته، اليوم الخميس، المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصاه يوم 19 جوان 2026.واكدت انه يتعين الإتصال بالقباضة المالية الراجعين لها بالنظر لإبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول المستوجب في أجل أقصاه 30 جوان 2026.وافادت الادارة العامة للاداءات انه يمكن للراغبين في الحصول على المزيد من الإرشادات الاتصال بمركز الارشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات على الرقم 400 100 81 أو بمركز النداء التابع للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص على الرقم 700 100 81.