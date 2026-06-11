كأس العالم 2026: نجوم عرب يحملون آمال منتخباتهم في مشاركة تاريخية
تتجه الأنظار مع انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى مجموعة من النجوم العرب الذين يعول عليهم لقيادة منتخباتهم نحو تحقيق نتائج مميزة في نسخة تاريخية تشهد مشاركة قياسية لـ 8 منتخبات عربية لأول مرة في تاريخ المونديال.
وتسجل الكرة العربية حضورها الأقوى في نهائيات كأس العالم، مستفيدة من النظام الجديد الذي رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً، ما يمنح اللاعبين العرب فرصة جديدة لفرض أسمائهم على الساحة العالمية.
ويبرز في صفوف المنتخب التونسي متوسط الميدان حنبعل المجبري باعتباره أحد أبرز الأوراق التي يعول عليها "نسور قرطاج" لتحقيق حلم التأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخهم. ويملك لاعب بيرنلي الإنجليزي خبرة دولية مهمة بعد مشاركته في 45 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، فضلاً عن تجاربه الاحترافية السابقة مع مانشستر يونايتد وإشبيلية وبيرمنغهام.
أما المنتخب القطري فيراهن على نجمه أكرم عفيف، لاعب السد القطري والحائز على جائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين، من أجل قيادة "العنابي" إلى تحقيق نتائج أفضل من مشاركته الأولى في مونديال 2022. وخاض عفيف 126 مباراة دولية سجل خلالها 40 هدفاً.
وفي المنتخب المغربي، تتجه الأنظار إلى أشرف حكيمي الذي يستعد لخوض ثالث مشاركة مونديالية في مسيرته بعد نسختي 2018 و2022. ويأتي حكيمي إلى المونديال بعد موسمين ناجحين مع باريس سان جيرمان، كما يملك رصيداً دولياً يبلغ 95 مباراة سجل خلالها 11 هدفاً.
ويظل محمد صلاح أبرز نجوم المنتخب المصري وأحد أشهر اللاعبين العرب في العالم. ويستعد نجم ليفربول السابق لخوض مشاركته الثانية في كأس العالم بعد نسخة روسيا 2018، حاملاً آمال الجماهير المصرية في بلوغ الدور الثاني لأول مرة. وخاض صلاح 113 مباراة دولية سجل خلالها 65 هدفاً.
وفي صفوف المنتخب السعودي، يبرز القائد سالم الدوسري الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة توالياً بعد نسختي 2018 و2022. ويملك نجم الهلال السعودي سجلاً دولياً حافلاً يتضمن 104 مباريات و25 هدفاً، كما سبق له تسجيل هدف تاريخي في مرمى الأرجنتين خلال مونديال قطر.
ويعلق المنتخب الجزائري آمالاً كبيرة على قائده رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي الحالي ومانشستر سيتي السابق، الذي ساهم بشكل كبير في تأهل "الخضر" إلى النهائيات. وخاض محرز 113 مباراة دولية سجل خلالها 38 هدفاً، كما كان أحد أبرز عناصر التتويج بكأس أمم أفريقيا 2019.
ومن جهته، يعول المنتخب الأردني على مهاجمه موسى التعمري، لاعب رين الفرنسي، الذي قاد "النشامى" إلى أول مشاركة في تاريخهم بكأس العالم. وسجل التعمري 21 هدفاً في 70 مباراة دولية، وقدم مستويات لافتة خلال التصفيات الآسيوية.
أما المنتخب العراقي فيراهن على هدافه أيمن حسين الذي لعب دوراً محورياً في إعادة "أسود الرافدين" إلى المونديال بعد غياب دام أربعة عقود. وخاض المهاجم العراقي 93 مباراة دولية سجل خلالها 33 هدفاً، منها 9 أهداف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
ومع انطلاق المنافسات، تأمل الجماهير العربية أن ينجح هذا الجيل من النجوم في كتابة صفحة جديدة من تاريخ الكرة العربية، وتحقيق حضور قوي في أكبر تظاهرة كروية عالمية.
وتسجل الكرة العربية حضورها الأقوى في نهائيات كأس العالم، مستفيدة من النظام الجديد الذي رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً، ما يمنح اللاعبين العرب فرصة جديدة لفرض أسمائهم على الساحة العالمية.
ويبرز في صفوف المنتخب التونسي متوسط الميدان حنبعل المجبري باعتباره أحد أبرز الأوراق التي يعول عليها "نسور قرطاج" لتحقيق حلم التأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخهم. ويملك لاعب بيرنلي الإنجليزي خبرة دولية مهمة بعد مشاركته في 45 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، فضلاً عن تجاربه الاحترافية السابقة مع مانشستر يونايتد وإشبيلية وبيرمنغهام.
أما المنتخب القطري فيراهن على نجمه أكرم عفيف، لاعب السد القطري والحائز على جائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين، من أجل قيادة "العنابي" إلى تحقيق نتائج أفضل من مشاركته الأولى في مونديال 2022. وخاض عفيف 126 مباراة دولية سجل خلالها 40 هدفاً.
وفي المنتخب المغربي، تتجه الأنظار إلى أشرف حكيمي الذي يستعد لخوض ثالث مشاركة مونديالية في مسيرته بعد نسختي 2018 و2022. ويأتي حكيمي إلى المونديال بعد موسمين ناجحين مع باريس سان جيرمان، كما يملك رصيداً دولياً يبلغ 95 مباراة سجل خلالها 11 هدفاً.
ويظل محمد صلاح أبرز نجوم المنتخب المصري وأحد أشهر اللاعبين العرب في العالم. ويستعد نجم ليفربول السابق لخوض مشاركته الثانية في كأس العالم بعد نسخة روسيا 2018، حاملاً آمال الجماهير المصرية في بلوغ الدور الثاني لأول مرة. وخاض صلاح 113 مباراة دولية سجل خلالها 65 هدفاً.
وفي صفوف المنتخب السعودي، يبرز القائد سالم الدوسري الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة توالياً بعد نسختي 2018 و2022. ويملك نجم الهلال السعودي سجلاً دولياً حافلاً يتضمن 104 مباريات و25 هدفاً، كما سبق له تسجيل هدف تاريخي في مرمى الأرجنتين خلال مونديال قطر.
ويعلق المنتخب الجزائري آمالاً كبيرة على قائده رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي الحالي ومانشستر سيتي السابق، الذي ساهم بشكل كبير في تأهل "الخضر" إلى النهائيات. وخاض محرز 113 مباراة دولية سجل خلالها 38 هدفاً، كما كان أحد أبرز عناصر التتويج بكأس أمم أفريقيا 2019.
ومن جهته، يعول المنتخب الأردني على مهاجمه موسى التعمري، لاعب رين الفرنسي، الذي قاد "النشامى" إلى أول مشاركة في تاريخهم بكأس العالم. وسجل التعمري 21 هدفاً في 70 مباراة دولية، وقدم مستويات لافتة خلال التصفيات الآسيوية.
أما المنتخب العراقي فيراهن على هدافه أيمن حسين الذي لعب دوراً محورياً في إعادة "أسود الرافدين" إلى المونديال بعد غياب دام أربعة عقود. وخاض المهاجم العراقي 93 مباراة دولية سجل خلالها 33 هدفاً، منها 9 أهداف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
ومع انطلاق المنافسات، تأمل الجماهير العربية أن ينجح هذا الجيل من النجوم في كتابة صفحة جديدة من تاريخ الكرة العربية، وتحقيق حضور قوي في أكبر تظاهرة كروية عالمية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330934