كأس العالم 2026: نجوم عرب يحملون آمال منتخباتهم في مشاركة تاريخية

تتجه الأنظار مع انطلاقفي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى مجموعة منالذين يعول عليهم لقيادة منتخباتهم نحو تحقيق نتائج مميزة في نسخة تاريخية تشهد مشاركة قياسية لـلأول مرة في تاريخ المونديال.وتسجل الكرة العربية حضورها الأقوى في نهائيات كأس العالم، مستفيدة من النظام الجديد الذي رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى، ما يمنح اللاعبين العرب فرصة جديدة لفرض أسمائهم على الساحة العالمية.ويبرز في صفوفمتوسط الميدانباعتباره أحد أبرز الأوراق التي يعول عليها "نسور قرطاج" لتحقيق حلم التأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخهم. ويملك لاعبخبرة دولية مهمة بعد مشاركته فيمع المنتخب الوطني، فضلاً عن تجاربه الاحترافية السابقة معأمافيراهن على نجمه، لاعبوالحائز على جائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين، من أجل قيادة "العنابي" إلى تحقيق نتائج أفضل من مشاركته الأولى في مونديال 2022. وخاض عفيفسجل خلالهاوفي، تتجه الأنظار إلىالذي يستعد لخوض ثالث مشاركة مونديالية في مسيرته بعد نسختي. ويأتي حكيمي إلى المونديال بعد موسمين ناجحين مع، كما يملك رصيداً دولياً يبلغسجل خلالهاويظلأبرز نجوموأحد أشهر اللاعبين العرب في العالم. ويستعد نجملخوض مشاركته الثانية في كأس العالم بعد نسخة، حاملاً آمال الجماهير المصرية في بلوغ الدور الثاني لأول مرة. وخاض صلاحسجل خلالهاوفي صفوف، يبرز القائدالذي يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة توالياً بعد نسختي 2018 و2022. ويملك نجمسجلاً دولياً حافلاً يتضمن، كما سبق له تسجيل هدف تاريخي في مرمىخلال مونديال قطر.ويعلقآمالاً كبيرة على قائده، لاعبالحالي والسابق، الذي ساهم بشكل كبير في تأهل "الخضر" إلى النهائيات. وخاض محرزسجل خلالها، كما كان أحد أبرز عناصر التتويج بكأس أمم أفريقيا 2019.ومن جهته، يعولعلى مهاجمه، لاعب، الذي قاد "النشامى" إلى أول مشاركة في تاريخهم بكأس العالم. وسجل التعمريفي، وقدم مستويات لافتة خلال التصفيات الآسيوية.أمافيراهن على هدافهالذي لعب دوراً محورياً في إعادة "أسود الرافدين" إلى المونديال بعد غياب دام أربعة عقود. وخاض المهاجم العراقيسجل خلالها، منهافي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.ومع انطلاق المنافسات، تأمل الجماهير العربية أن ينجح هذا الجيل من النجوم في كتابة صفحة جديدة من تاريخ الكرة العربية، وتحقيق حضور قوي في أكبر تظاهرة كروية عالمية.