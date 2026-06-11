سفيان تقية:برنامج "تونس عاصمة للسياحة العربية 2027 "يرتكز على احداث حركية وتنشيط مستدام في مختلف القطاعات

قال وزير السياحة سفيان تقية ان برنامج "تونس عاصمة السياحة العربية 2027" يرتكز على إحداث حركية وتنشيط مستدام في مختلف القطاعات، بما من شأنه تعزيز الديناميكية الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتشغيل وإحداث فرص عمل.واضاف، خلال اجتماع لجنة القيادة الخاصة بالإعداد للبرنامج "تونس عاصمة السياحة العربية 2027" امس الاربعاء، ان البرنامج يهدف الى تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتثمين مقوماتها الحضارية والثقافية بما يواكب تطلعات التنمية الشاملة.وخُصّص الاجتماع لاستعراض البرامج القطاعية المقدمة من مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية والهياكل، في إطار برنامج "تونس عاصمة السياحة العربية 2027"، والتي شملت مختلف الاختصاصات والقطاعات المتدخلة، وذلك ضمن مقاربة شاملة تقوم على تكامل التدخلات وتوحيد الرؤى حول مكونات البرنامج.و تم التأكيد على ثراء البرنامج وتنوّع مضامينه، حيث يغطي مختلف المجالات السياحية والحرفية والنقل والثقافية والفنية بمختلف تعبيراتها، إلى جانب مجالات النقل والهندسة المعمارية والتصميم العمراني، والتربية والتعليم، والرياضة.ويشمل ايضا أنشطة موجهة لفائدة الطلبة والباحثين والشباب وذوي الإعاقة فضلا عن محاور مرتبطة بالنظافة وجودة الحياة وجمالية المدن والعناية بالبنية التحتية والفضاءات العمومية.وفي السياق ذاته، تم التطرق إلى الخطة الاتصالية المصاحبة، التي تقوم على اعتماد مقاربة حديثة وفعالة في الترويج والتسويق، من خلال تعزيز الحضور على مختلف الوسائط والمنصات الإعلامية والرقمية، وإشراك صناع المحتوى والمؤثرين بمختلف اختصاصاتهم فضلا عن الإعلام الوطني والدولي، بما يضمن إشعاعًا أوسع للوجهة التونسية وإبرازا لتنوع مقوماتها السياحية والثقافية.ويتنزل الاجتماع الذي حضره ممثلو مختلف الوزارات، وعدد من المؤسسات العمومية والمهنية، ورؤساء الجامعات المهنية، إلى جانب إطارات وزارة السياحة ورؤساء المؤسسات والمنشآت تحت الإشراف، في إطار سلسلة الاجتماعات التي تنظمها وزارة السياحة مع مختلف المتدخلين في برنامج "تونس عاصمة للسياحة العربية 2027.