الصرارفي تشرف على جلسة لبحث أهم الاستعدادات لتنظيم الدورة 20 من مهرجان طبرقة للجاز

مثّلت أبرز الاستعدادات لتنظيم الدورة 20 من مهرجان طبرقة للجاز التي ستقام من 2 إلى 9 جويلية 2026 محور جلسة عمل أشرفت عليها وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي أمس الأربعاء بحضور ممثلي الهيئة المديرة للمهرجان وعدد من إطارات الوزارة.وأكّدت الوزيرة بالمناسبة على مدى أهمية هذه الدّورة التي تسجل عودة مهرجان عريق ونوعي في قيمة مهرجان طبرقة للجاز ممّا يمثّل تحدّيا ثقافيا خاصّا لتقديم دورة استثنائية تعود إلى الأسس التي انبنى عليها المهرجان والسعي إلى المحافظة على خصوصيّته وبصمته الفريدة ضمن خارطة المهرجانات التونسية ذات البعد العالمي وفق بلاغ نشر على موقع الوزارة.وتناول الحاضرون في الجلسة أبرز التحضيرات اللّوجستية والفنّية والمالية لاحتضان مدينة طبرقة لهذا المهرجان في أحسن الظّروف التي تضمن لهذه التظاهرة إشعاعا ثقافيا وسياحيا لافتا ويكون ذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمصالح المعنيّة.وأعلنت الوزارة في بلاغها أنها تنظّم الدورة العشرين للمهرجان "برؤية فنية تجمع بين الوفاء لذاكرة المهرجان والانفتاح على التجارب الموسيقية المعاصرة، من خلال استضافة فنانين ساهموا في صنع مجده عبر السنوات، إلى جانب أسماء تونسية وعالمية تقدم مشاريع فنية متنوعة"، دون الكشف عن هذه الأسماء في نص البلاغ.وبمناسبة فعاليات المهرجان، تحتضن مدينة طبرقة مجموعة من عروض Street Jazz المجانية والمفتوحة للعموم، لتتحول مختلف فضاءاتها إلى مسارح نابضة بالحياة.