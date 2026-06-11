وزارة التربية: 955 حالة غشّ في الدورة الرئيسية لباكالوريا 2026

سجّلتما مجموعهخلال، مقابلفقط خلال دورة سنة 2025، وفق ما أكدهبالوزارةوأوضح الميلي، في تصريح لإذاعة، أن عدد حالات الغش المسجلة هذه السنة يمثل تقريباً، معتبراً أن الرقم يبقى مرتفعاً رغم الجهود المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة.وشدّد على أنمتمسكة بتطبيق القانون بكل صرامة على المخالفين، مؤكداً حرصها على حمايةوالمحافظة على قيمتها العلمية والأكاديمية.وأضاف أن الوزارة اعتمدت خلال هذه الدورة إجراءات وآليات رقابية متطورة للكشف عن محاولات الغش والحد منها، بالتنسيق مع عدد من الهياكل والجهات المتدخلة.يُذكر أن اختباراتجرت أيام، وشارك فيهاوفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية.