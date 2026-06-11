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وزارة التربية: 955 حالة غشّ في الدورة الرئيسية لباكالوريا 2026

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Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Juin 2026 - 13:18 قراءة: 0 د, 48 ث
      
سجّلت وزارة التربية ما مجموعه 955 حالة غشّ خلال الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026، مقابل 508 حالات فقط خلال دورة سنة 2025، وفق ما أكده مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي.

وأوضح الميلي، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أن عدد حالات الغش المسجلة هذه السنة يمثل تقريباً ضعف ما تم تسجيله خلال دورة 2025، معتبراً أن الرقم يبقى مرتفعاً رغم الجهود المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة.


وشدّد على أن وزارة التربية متمسكة بتطبيق القانون بكل صرامة على المخالفين، مؤكداً حرصها على حماية مصداقية الشهادات التونسية والمحافظة على قيمتها العلمية والأكاديمية.


وأضاف أن الوزارة اعتمدت خلال هذه الدورة إجراءات وآليات رقابية متطورة للكشف عن محاولات الغش والحد منها، بالتنسيق مع عدد من الهياكل والجهات المتدخلة.

يُذكر أن اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 جرت أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان، وشارك فيها 162 ألفاً و435 مترشحاً وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية.
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