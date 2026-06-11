وزارة الشؤون الخارجية تفتح مناظرة خارجية لانتداب 6 متصرفين في الوثائق والأرشيف

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 6 متصرفين في الوثائق والأرشيف للعمل بمصالح الوزارة، وذلك وفق قرار صادر عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومؤرخ في 8 جوان 2026، نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 الصادر امس الثلاثاء.ووفق نص القرار، تفتح المناظرة يوم 23 جويلية 2026 والأيام الموالية، وتهدف إلى انتداب مترشحين بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، قصد دعم الموارد البشرية المختصة في مجال التصرف في الوثائق والأرشيف الإداري وحفظ الذاكرة المؤسساتية.وحدد القرار عدد الخطط المعروضة للتناظر بست (6) خطط، فيما تم ضبط آخر أجل لقبول الترشحات يوم 23 جوان 2026.ويأتي هذا الانتداب في إطار تعزيز الكفاءات المختصة في مجال التصرف في الوثائق والأرشيف، بما يواكب متطلبات تحديث الإدارة وتطوير أساليب حفظ الوثائق واستغلالها وفق المعايير المهنية المعتمدة.وقد نص القرار على نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، على أن تنطلق الاختبارات يوم 23 جويلية 2026 وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالنصوص القانونية والترتيبية المنظمة للمناظرات الخارجية الخاصة بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.