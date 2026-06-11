مؤتمر دولي بتونس العاصمة بعنوان "يوم الابتكار الصناعي" لمناقشة أبرز التحولات والتطورات العالمية الراهنة في صناعة السيارات

نظّمت الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة بالشراكة مع الجمعية التونسية للسيارات، يوم الخميس 4 جوان الجاري بتونس العاصمة مؤتمرا دوليا بعنوان "يوم الابتكار الصناعي" خصص لمناقشة أبرز التحولات والتطورات العالمية الراهنة في صناعة السيارات.ومثل المؤتمر، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لسفارة المانيا بتونس على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، منصة للحوار وتبادل الخبرات بين نخبة من الخبراء الدوليين والمهنيين التونسيين حول مستقبل التنقل مع التركيز على التوجهات المتسارعة في مجالي الكهربة والرقمنة وما تتيحه من فرص وتحديات للقطاع.وخلصت النقاشات إلى أن قطاع صناعة السيارات في تونس يتمتع بمقومات قوية بفضل منظومة متطورة من المزوّدين والمصنّعين المحليين، مما يعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي واعد للإنتاج والتطوير والابتكار التكنولوجي.وقد أكدت سفيرة المانيا بتونس، إليزابيث فولبرز، أن الشركات الألمانية المورّدة لصناعة السيارات حاضرة بقوة في تونس وتسهم بدور محوري في دعم تنافسية القطاع وتعزيز نجاح صناعة السيارات في كل من تونس وألمانيا.وقد شارك في المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين والمستثمرين وصناع القرار في القطاع الصناعي لاطلاق حوار رفيع المستوى حول التوجهات الكبرى والرقمنة والتحول نحو السيارات الكهربائية وتحديات الاستدامةفي تونس.وكان رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، حبيب المعاوي، قد أفاد في تصريح باحدى الاذاعات، بأن تونس تضم أكثر من 700 شركة تنشط في قطاع كراء السيارات بأسطول يتجاوز 33 ألف سيارة مشيرا الى أن الغرفة تستهدف بيع نحو 2000 سيارة كهربائية خلال 2026.يشار، الى أن الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات (TAA) هي جمعية تونسية مهنية غير ربحية تأسست في فيفري 2016 بمبادرة من الفاعلين الرئيسيين في قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس، وتعمل الجمعية على تعزيز التعاون بين المؤسسات في هذا القطاع ودعم السلطات التونسية لتطوير البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات والترويج لتونس كوجهة مبتكرة ومستدامة لمستقبل التنقل.