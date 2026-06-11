كأس العالم 2026: المكسيك تستهل المونديال بمواجهة جنوب أفريقيا تحت شعار الانتصار
تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب "أزتيكا" بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، الذي يحتضن المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2026، حيث يواجه المنتخب المكسيكي نظيره الجنوب أفريقي ضمن منافسات المجموعة الأولى، في افتتاح النسخة الأولى من المونديال بمشاركة 48 منتخباً.
وتكتسي هذه المواجهة أهمية خاصة بالنسبة للمنتخب المكسيكي الذي يخوض البطولة على أرضه وأمام جماهيره، في أول نسخة تستضيفها ثلاث دول هي المكسيك والولايات المتحدة وكندا. كما أصبحت المكسيك أول دولة في التاريخ تحتضن نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة بعد نسختي 1970 و1986.
ويدخل المنتخب المكسيكي اللقاء مرشحاً لتحقيق الفوز، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، حيث ينتظر أن يحتشد أكثر من 80 ألف متفرج بمدرجات ملعب "أزتيكا" الذي خضع لأشغال تجديد استعداداً لهذا الحدث العالمي.
ويعوّل المنتخب المكسيكي على مجموعة تضم مزيجاً من أصحاب الخبرة في البطولات الأوروبية والمواهب الصاعدة في الدوري المحلي، واضعاً نصب عينيه تحقيق بداية قوية تعزز حظوظه في تصدر المجموعة والتقدم نحو الأدوار المتقدمة، في مسعى لكسر عقدة التوقف عند الدور الثاني التي لازمته في مشاركاته السابقة.
في المقابل، تسجل جنوب أفريقيا عودتها إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ استضافتها نسخة 2010، حيث يعوّل المدرب هوغو بروس على مجموعة متجانسة من اللاعبين المحليين القادرين على لعب دور "الحصان الأسود" في هذه المجموعة.
ويستند منتخب "البافانا بافانا" إلى انسجام كبير بين عناصره، خاصة وأن أغلب لاعبيه ينشطون في أندية محلية بارزة، على غرار ماميلودي صن داونز، ما يمنحه أفضلية من حيث التفاهم الجماعي والتنظيم التكتيكي.
وتحمل المباراة أيضاً طابعاً رمزياً، باعتبارها تعيد إلى الأذهان مواجهة افتتاح مونديال 2010 عندما كانت جنوب أفريقيا الدولة المضيفة، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله، بعدما سجل سيفيوي تشابالالا أول أهداف البطولة قبل أن يعدل المكسيكي رافائيل ماركيز النتيجة لمنتخب بلاده.
وسيدير المباراة الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو، في لقاء ينتظر أن يشكل الانطلاقة الرسمية لواحدة من أكبر نسخ كأس العالم في التاريخ.
وتكتسي هذه المواجهة أهمية خاصة بالنسبة للمنتخب المكسيكي الذي يخوض البطولة على أرضه وأمام جماهيره، في أول نسخة تستضيفها ثلاث دول هي المكسيك والولايات المتحدة وكندا. كما أصبحت المكسيك أول دولة في التاريخ تحتضن نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة بعد نسختي 1970 و1986.
ويدخل المنتخب المكسيكي اللقاء مرشحاً لتحقيق الفوز، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، حيث ينتظر أن يحتشد أكثر من 80 ألف متفرج بمدرجات ملعب "أزتيكا" الذي خضع لأشغال تجديد استعداداً لهذا الحدث العالمي.
ويعوّل المنتخب المكسيكي على مجموعة تضم مزيجاً من أصحاب الخبرة في البطولات الأوروبية والمواهب الصاعدة في الدوري المحلي، واضعاً نصب عينيه تحقيق بداية قوية تعزز حظوظه في تصدر المجموعة والتقدم نحو الأدوار المتقدمة، في مسعى لكسر عقدة التوقف عند الدور الثاني التي لازمته في مشاركاته السابقة.
في المقابل، تسجل جنوب أفريقيا عودتها إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ استضافتها نسخة 2010، حيث يعوّل المدرب هوغو بروس على مجموعة متجانسة من اللاعبين المحليين القادرين على لعب دور "الحصان الأسود" في هذه المجموعة.
ويستند منتخب "البافانا بافانا" إلى انسجام كبير بين عناصره، خاصة وأن أغلب لاعبيه ينشطون في أندية محلية بارزة، على غرار ماميلودي صن داونز، ما يمنحه أفضلية من حيث التفاهم الجماعي والتنظيم التكتيكي.
وتحمل المباراة أيضاً طابعاً رمزياً، باعتبارها تعيد إلى الأذهان مواجهة افتتاح مونديال 2010 عندما كانت جنوب أفريقيا الدولة المضيفة، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله، بعدما سجل سيفيوي تشابالالا أول أهداف البطولة قبل أن يعدل المكسيكي رافائيل ماركيز النتيجة لمنتخب بلاده.
وسيدير المباراة الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو، في لقاء ينتظر أن يشكل الانطلاقة الرسمية لواحدة من أكبر نسخ كأس العالم في التاريخ.
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