كأس العالم 2026: المكسيك تستهل المونديال بمواجهة جنوب أفريقيا تحت شعار الانتصار

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعببالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، الذي يحتضن المباراة الافتتاحية لنهائيات، حيث يواجه المنتخب المكسيكي نظيره الجنوب أفريقي ضمن منافسات، في افتتاح النسخة الأولى من المونديال بمشاركةوتكتسي هذه المواجهة أهمية خاصة بالنسبة للمنتخب المكسيكي الذي يخوض البطولة على أرضه وأمام جماهيره، في أول نسخة تستضيفها ثلاث دول هي. كما أصبحت المكسيك أول دولة في التاريخ تحتضن نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة بعد نسختيويدخل المنتخب المكسيكي اللقاء مرشحاً لتحقيق الفوز، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، حيث ينتظر أن يحتشد أكثر منبمدرجات ملعب "أزتيكا" الذي خضع لأشغال تجديد استعداداً لهذا الحدث العالمي.ويعوّل المنتخب المكسيكي على مجموعة تضم مزيجاً من أصحاب الخبرة في البطولات الأوروبية والمواهب الصاعدة في الدوري المحلي، واضعاً نصب عينيه تحقيق بداية قوية تعزز حظوظه في تصدر المجموعة والتقدم نحو الأدوار المتقدمة، في مسعى لكسر عقدة التوقف عند الدور الثاني التي لازمته في مشاركاته السابقة.في المقابل، تسجلعودتها إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ استضافتها نسخة، حيث يعوّل المدربعلى مجموعة متجانسة من اللاعبين المحليين القادرين على لعب دور "الحصان الأسود" في هذه المجموعة.ويستند منتخب "البافانا بافانا" إلى انسجام كبير بين عناصره، خاصة وأن أغلب لاعبيه ينشطون في أندية محلية بارزة، على غرار، ما يمنحه أفضلية من حيث التفاهم الجماعي والتنظيم التكتيكي.وتحمل المباراة أيضاً طابعاً رمزياً، باعتبارها تعيد إلى الأذهان مواجهة افتتاح مونديال 2010 عندما كانت جنوب أفريقيا الدولة المضيفة، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله، بعدما سجلأول أهداف البطولة قبل أن يعدل المكسيكيالنتيجة لمنتخب بلاده.وسيدير المباراة الحكم البرازيلي، في لقاء ينتظر أن يشكل الانطلاقة الرسمية لواحدة من أكبر نسخ كأس العالم في التاريخ.