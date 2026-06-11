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تونس تحتضن يوم 24 جوان الجاري يوما تحسيسيا حول الاستغلال تحت التسمية الاصلية (الفرانشيز)

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Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Juin 2026 - 12:17 قراءة: 1 د, 31 ث
      
تنتظم يوم 24 جوان 2026 بالعاصمة فعاليات تظاهرة "وي فرانشيز دايز " تونس 2026 (WeFranchiz Days)، وهي تظاهرة تجمع مختلف المتدخلين في منظومة الاستغلال تحت التسمية الأصلية (الفرانشيز)

وينتظر أن يشارك في هذه التظاهرة علامات تجارية ورواد أعمال ومستثمرين وشركاء مؤسساتيين بهدف استشراف آفاق تطوير هذا القطاع في تونس وإفريقيا


وعرف الفصل 14 من القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية (الفرانشيز) بأنه "عقد يمنح بمقتضاه صاحب تسمية أو علامة تجارية حق استغلالها لشخص طبيعي أو معنوي يسمى المستغل تحت التسمية الأصلية قصد قيامه بتوزيع منتجات أو إسداء خدمات لقاء مقابل مالي. ويشمل حق استغلال التسمية الأصلية نقل الخبرات المكتسبة والمهارات الفنية واستغلال
حقوق الملكية الفكرية".


وستقام التظاهرة بأحد نزل الضاحية الشمالية وذلك بعد النجاح الذي حققته الدورات السابقة التي انتظمت بكل من صفاقس وسوسة.

ووفق المنظمين، ستشكل هذه الدورة مناسبة لعرض آخر التطورات التي يشهدها قطاع الفرانشيز ومناقشة الفرص المتاحة أمام المستثمرين وأصحاب المؤسسات الراغبين في التوسع داخل السوق التونسية وخارجها فضلا عن تعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين في المنظومة الاقتصادية ذات الصلة.

وسيكون الحدث مناسبة للاحتفاء بمرور عشر سنوات على إطلاق "مؤشر الامتياز التجاري"(Baromètre de la Franchise)، الذي أصبح، بحسب المنظمين، مرجعا لمتابعة تطور السوق ورصد الاتجاهات الجديدة والفرص الاستثمارية وانتظارات رواد الأعمال في هذا المجال.

كما سيتم خلال التظاهرة الإعلان عن توسيع نطاق هذا المؤشر ليشمل القارة الإفريقية في خطوة تهدف إلى توفير رؤية أشمل حول ديناميكيات الامتياز التجاري في الأسواق الإفريقية ومرافقة شبكات الامتياز في مسار توسعها خارج الحدود الوطنية.

ويتضمن برنامج اللقاء نقاشات ولقاءات مهنية حول التحولات التي يشهدها القطاع وآليات تطوير العلامات التجارية وفرص الاستثمار والشراكة إلى جانب استعراض التجارب الناجحة في مجال الامتياز التجاري.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تنامي الاهتمام بنموذج "الفرانشيز" باعتباره إحدى الآليات الداعمة لريادة الأعمال وتوسيع الأنشطة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات، فضلا عن مساهمته في إحداث مواطن الشغل ونقل الخبرات والمعارف بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
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