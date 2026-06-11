الزهروني: الإطاحة بعنصر إجرامي خطير محل 44 منشور تفتيش

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، في عملية أمنية نوعية، من إلقاء القبض على عنصر إجرامي مصنف بـ"الخطير جدا"، صادر في شأنه 44 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة، وذلك على خلفية تورطه في عدد من قضايا الاعتداء والعنف والسلب وعمليات "البراكاج" بالجهة.وجاءت عملية الإيقاف إثر عمل استخباراتي وميداني مكثف مكن الوحدات الأمنية من تحديد مكان تواجد المشتبه به ومحاصرته ومداهمته.وحسب المعطيات المتوفرة، فقد حاول المعني بالأمر مقاومة أعوان الأمن والتملص من الإيقاف باستعمال سكين كبير الحجم، قبل أن يتمكن الأعوان من السيطرة عليه وإلقاء القبض عليه.وبالتحري معه، تبين تضرر عشرات المواطنين من عمليات السلب والسرقة التي كان ينفذها، وفق المعطيات الأولية للأبحاث.وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن جميع ملابسات القضايا المنسوبة إليه.