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سفارة تونس بلندن تجمع فاعلين اقتصاديين تونسيين وبريطانيين لبحث فرص الاستثمار والتعاون

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Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Juin 2026 - 11:33 قراءة: 0 د, 58 ث
      
في إطار دعم الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز حضور المؤسسات والكفاءات التونسية بالمملكة المتحدة، نظمت سفارة الجمهورية التونسية بلندن، أمس الاربعاء، لقاء اقتصاديا بمقرها تحت عنوان "الدبلوماسية الاقتصادية: رافعة للشراكة والاستثمار وتمكين ريادة الأعمال التونسية بالمملكة المتحدة".

وشارك في هذا اللقاء كل من المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، ناجية غربي، ورئيسة المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع، رشيدة جبنون، ورئيس غرفة التجارة التونسية البريطانية، جاد مرابط، ورئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، أصلان بن رجب، إلى جانب عدد من رائدات ورواد الأعمال التونسيين المشاركين في فعاليات "تاكويك لندن" وممثلين عن الأوساط الاقتصادية والمالية التونسية والبريطانية، وفق ما ورد بصفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".


ومثل اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار بين تونس والمملكة المتحدة ودعم المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال خاصة النسائية والشبابية فضلا عن توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية.


كما تم التأكيد على أهمية توظيف آليات الديبلوماسية الاقتصادية لدعم المبادرات الاستثمارية والتجارية التونسية وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين في البلدين بما يساهم في دفع المبادلات والشراكات الثنائية.

وجددت سفارة الجمهورية التونسية بلندن، بالمناسبة، التزامها بمواصلة الاضطلاع بدور فاعل في دعم المبادرات الاقتصادية التونسية وتيسير التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والبريطانيين بما يخدم أهداف التنمية والاستثمار ويعزز العلاقات التونسية البريطانية.
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