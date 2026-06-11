إنقلترا تهزم كوستاريكا بثلاثية في آخر اختبار قبل المونديال... وسخرية من أزياء اللاعبين

حقق المنتخب الإنقليزي فوزا معنويا على نظيره الكوستاريكي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن آخر محطة تحضيرية لـ"الأسود الثلاثة" قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.وافتتح ديكلان رايس التسجيل مبكرا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف أنطوني غوردون الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 68، فيما اختتم أولي واتكنز الثلاثية في الدقيقة 87.ويخوض المنتخب الإنقليزي منافسات المونديال ضمن المجموعة الثانية عشرة إلى جانب منتخبات كرواتيا وغانا وبنما، على أن يستهل مشواره بمواجهة المنتخب الكرواتي يوم 17 جوان الجاري.وشهدت المباراة تأخيرا لمدة ساعة كاملة بسبب عاصفة رعدية قوية ضربت مدينة أورلاندو الأمريكية، تسببت في هطول أمطار غزيرة أثرت على أرضية الملعب، وفق ما أعلنه الاتحاد الإنقليزي لكرة القدم.ورغم الانتصار، أثار لاعبو المنتخب الإنقليزي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأزياء التي ارتدوها قبل انطلاق المباراة أثناء عزف النشيد الوطني.وظهرت عناصر المنتخب بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل بسترات فضية لامعة، ما دفع عددا من المتابعين إلى تشبيههم برواد الفضاء، في حين اعتبر آخرون أن التصميم غير موفق.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات الساخرة، حيث شبه البعض اللاعبين بطاقم متجه إلى الفضاء، فيما رأى آخرون أن مظهرهم أقرب إلى "غلاف شوكولاتة" أو "حبات بطاطا مشوية"، وفق تعبيراتهم.ورغم الجدل الذي رافق المظهر الخارجي للاعبين، فإن الجهاز الفني للمنتخب الإنقليزي سيكون أكثر اهتماما بالمؤشرات الفنية التي أفرزتها المواجهة، قبل الدخول في غمار المنافسة الرسمية والسعي إلى تحقيق بداية موفقة في نهائيات كأس العالم 2026.