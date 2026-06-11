تونس الوجهة السياحية الثانية الأكثر حجزا لدى المسافرين من سويسرا الناطقة بالفرنسية خلال صيف 2026

كشفتأعدتها مجموعة، الرائدة عالمياً في قطاع، أنتتبوأضمن قائمةالأكثر إقبالا وحجزا من قبل المسافرين القادمين من) خلالووفقا لما نقلتهعلى صفحتها الرسمية على، مساء أمس الأربعاء، يتجلى من خلال البيانات الصادرة عنأنتفوقت في حجمللمسافرين القادمين منعلى وجهات سياحية تقليدية كبرى في، ولا سيماويعكس هذاالجاذبية المتنامية لـلدى، مدفوعة بتنوع مخزونهاوما توفره منضارب في القدم، فضلا عن خصوصيةوثراء مخزونه منومن المتوقع أن يشهدتدفقات هامة من، مما يسهم في تعزيزوبلغتفي تونس خلالمن هذه السنة ما قيمتهوسجلتخلال سنةرقما قياسيا تاريخيا غير مسبوق، حيث تجاوز عددعتبةلأول مرة في تاريخ البلاد، مدفوعا بإنعاش قوي فيوتتوقعأن يتجاوز إجمالي عددبنهاية عامحاجز، مستندة إلى