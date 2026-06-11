تونس الوجهة السياحية الثانية الأكثر حجزا لدى المسافرين من سويسرا الناطقة بالفرنسية خلال صيف 2026
كشفت دراسة تحليلية حديثة أعدتها مجموعة "ديرتور سويس" (DERTOUR Suisse)، الرائدة عالمياً في قطاع السياحة والسفر، أن تونس تتبوأ المرتبة الثانية ضمن قائمة الوجهات السياحية قصيرة المدى الأكثر إقبالا وحجزا من قبل المسافرين القادمين من سويسرا الناطقة بالفرنسية (Suisse romande) خلال الموسم الصيفي الحالي.
ووفقا لما نقلته سفارة سويسرا بتونس على صفحتها الرسمية على فايسبوك، مساء أمس الأربعاء، يتجلى من خلال البيانات الصادرة عن المجموعة السياحية السويسرية أن الوجهة التونسية تفوقت في حجم الحجوزات الصيفية قصيرة المدى للمسافرين القادمين من سويسرا الناطقة بالفرنسية على وجهات سياحية تقليدية كبرى في حوض البحر الأبيض المتوسط، ولا سيما إسبانيا وتركيا.
ويعكس هذا المنحى التصاعدي الجاذبية المتنامية لـالسوق السياحية التونسية لدى السياح السويسريين، مدفوعة بتنوع مخزونها الطبيعي والثقافي وما توفره من شواطئ متميزة وموروث تاريخي وحضاري ضارب في القدم، فضلا عن خصوصية الطبخ التونسي وثراء مخزونه من الصناعات الغذائية التقليدية.
ومن المتوقع أن يشهد الموسم السياحي الحالي تدفقات هامة من السياح السويسريين، مما يسهم في تعزيز المؤشرات السياحية.
وبلغت عائدات القطاع السياحي في تونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة ما قيمته 2.6 مليار دينار.
وسجلت الوجهة التونسية خلال سنة 2025 رقما قياسيا تاريخيا غير مسبوق، حيث تجاوز عدد السياح الوافدين عتبة 11 مليون سائح لأول مرة في تاريخ البلاد، مدفوعا بإنعاش قوي في الأسواق الأوروبية التقليدية وسياحة الجوار.
وتتوقع وزارة السياحة والصناعات التقليدية أن يتجاوز إجمالي عدد السياح بنهاية عام 2026 حاجز 12 مليون سائح، مستندة إلى المؤشرات القوية للحجوزات المبكرة.
ووفقا لما نقلته سفارة سويسرا بتونس على صفحتها الرسمية على فايسبوك، مساء أمس الأربعاء، يتجلى من خلال البيانات الصادرة عن المجموعة السياحية السويسرية أن الوجهة التونسية تفوقت في حجم الحجوزات الصيفية قصيرة المدى للمسافرين القادمين من سويسرا الناطقة بالفرنسية على وجهات سياحية تقليدية كبرى في حوض البحر الأبيض المتوسط، ولا سيما إسبانيا وتركيا.
ويعكس هذا المنحى التصاعدي الجاذبية المتنامية لـالسوق السياحية التونسية لدى السياح السويسريين، مدفوعة بتنوع مخزونها الطبيعي والثقافي وما توفره من شواطئ متميزة وموروث تاريخي وحضاري ضارب في القدم، فضلا عن خصوصية الطبخ التونسي وثراء مخزونه من الصناعات الغذائية التقليدية.
ومن المتوقع أن يشهد الموسم السياحي الحالي تدفقات هامة من السياح السويسريين، مما يسهم في تعزيز المؤشرات السياحية.
وبلغت عائدات القطاع السياحي في تونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة ما قيمته 2.6 مليار دينار.
وسجلت الوجهة التونسية خلال سنة 2025 رقما قياسيا تاريخيا غير مسبوق، حيث تجاوز عدد السياح الوافدين عتبة 11 مليون سائح لأول مرة في تاريخ البلاد، مدفوعا بإنعاش قوي في الأسواق الأوروبية التقليدية وسياحة الجوار.
وتتوقع وزارة السياحة والصناعات التقليدية أن يتجاوز إجمالي عدد السياح بنهاية عام 2026 حاجز 12 مليون سائح، مستندة إلى المؤشرات القوية للحجوزات المبكرة.
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