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كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني بلغت 1،374 مليون قنطار إلى غاية 09 جوان 2026

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Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Juin 2026 - 09:56 قراءة: 0 د, 53 ث
      
بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني حوالي 1،374 مليون قنطار، وذلك إلى غاية 09 جوان 2026 ،وفق ديوان الحبوب.

وتوزعت الكمية بين حبوب استهلاك 1،346مليون قنطار وبذور ممتازة خام 28 ألف قنطار.


ومن المنتظر، وفق الديوان، أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعاً ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات.


وفي إطار ضمان حسن سير الموسم واستيعاب الضغط المتوقع على مراكز التجميع، اشار الديون الى الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل لتلبية الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة، سواء بالنقل بالشاحنات أو عبر النقل الحديدي بالنسبة للمراكز المرتبطة بالشبكة الحديدية.

وذكر ديوان الحبوب كافة المتدخلين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف، حفاظا على سلامة المخزون الوطني وتعزيزاً للأمن الغذائي.

يذكر ان موسم تجميع الحبوب لصابة 2026، كان قد أنطلق يوم 28 ماي 2026 بولاية القيروان، ليتواصل تباعا ببقية ولايات الإنتاج إثر الإعلان الرسمي عن انطلاق موسم الحصاد بعد التثبت من نسبة رطوبة الحبوب وفتح مراكز التجميع.
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