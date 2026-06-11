الوكالة العقارية للسكنى تدعو الراغبين في اقتناء مقاسم فردية بتقسيم " الواحات بقبلي الى ايداع المطالب قبل 19 جويلية 2026

دعت الوكالة العقارية للسكنى، حرفاءها الراغبين في اقتناء مقاسم فردية من تقسيم " الواحات قبلي القسط 2 " الكائن بولاية قبلي إلى إيداع مطلب في الغرض أوتأكيد مطلب تم إيداعه سابقا وذلك في أجل أقصاه يوم 19 جويلية 2026.وأوضحت الوكالة، أن عملية تسجيل إيداع المطالب وتأكيدها تتم وجوباً عبر موقعها الرسمي على الوابwww.afh.nat.tnوشددت، على أن عملية إسناد المقاسم تتم حسب الترتيب الزمني للمطالب، داعية الراغبين إلى الاطلاع على شروط ومعايير الإسناد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالةوبالنسبة إلى الوثائق المطلوبة تشترط الوكالة (عمومية) بالنسبة للأعزب أوالمطلق تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومضمون ولادة حديث العهدوبالنسبة للمتزوج تشترط تقديم نسخة من بطاقتي التعريف الوطنية له وللقرينأما بالنسبة للأرمل فإنها تشترط تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومضمون ولادة له ومضمون وفاة القرينودعت الوكالة، كافة الراغبين في الاقتناء إلى المسارعة بتسجيل مطالبهم قبل انقضاء الأجل المحدد، مع التأكيد على ضرورة اعتماد الموقع الإلكتروني الرسمي حصراً لإتمام الإجراءات