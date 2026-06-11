تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بأحياء المعقولة وسبالة الأرانب بولاية باجة

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم باجة اليوم الخميس، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بأحياء المعقولة وسبالة الأرانبوأوضحت الشركة في بلاغ لها، أن هذا الخلل نتج عن عطب طرأ صباح اليوم الخميس، على المحول الكهربائي لمحطة الضخ بالمعقولةوأشارت إلى أنه من المنتظر استئناف التوزيع تدريجيا على الساعة الرابعة بعد الزوال من اليوم نفسه بعد الانتهاء من إصلاح العطب