JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:57 Tunis

هطول كميات متفرقة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية بلغ اقصاها 38 ملم في تالة

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/goutelettes_de_pluie_sur_le_pare-brise.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Juin 2026 - 09:52 قراءة: 1 د, 4 ث
      
شهدت الـ24 ساعة الماضية، من يوم الأربعاء 10 جوان 2026 على الساعة 07 صباحا إلى يوم الخميس 11 جوان على الساعة 07 صباحا، هطول كميات متفرقة من الأمطار، بلغ أقصاها 38 مليمترا بـتالة من ولاية القصرين.

وفي ما يلي كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر حسب الولايات:


ولاية سوسة: سيدي الهاني 1 // كندار 1 //


ولاية القيروان: نصر الله 1 // عين جلولة 1 // سد الهوارب 1 // الشبيكة 4 // حفوز 16 // الوسلاتية 6 // السبيخة 2 // الحاجب 2 // القيروان 2 //

ولاية سيدي بوزيد: جلمة 3 //

ولاية زغوان: مقرن 4 // صواف 3 // الزريبة 1 // زغوان 3 // الفحص 12 // الناظور 1 //

ولاية القصرين: تالة 38 // حيدرة 6 // فوسانة 6 // القصرين 15 // ماجل بلعباس 1 // سبيبة 6 //

ولاية الكاف: الدهماني 1 // قلعة سنان 3 // الجريصة 5 // الكاف 3 // القصور 2 // القلعة الخصباء 22 //

ولاية سليانة: الكريب 1 // قعفور 2 // مكثر المدينة 1 //

ولاية نابل: نابل 1 // الحمامات 3 //

كما تميز الوضع الجوي بـتساقط البرد بعمادة سيدي أحمد الصالح من القلعة الخصباء (ولاية الكاف) وبولاية زغوان.

كما تم تسجيل رياح قوية بلغت سرعتها القصوى 115 كلم/الساعة بـتالة، و67 كلم/الساعة بكل من قبلي وسيدي بوزيد، و65 كلم/الساعة بـتوزر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330905

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Mex - Rsa
 WC 2026  03:00 Kor - Tch

كل الأخبار...

09:57 - تونس الوجهة السياحية الثانية الأكثر حجزا لدى المسافرين من سويسرا الناطقة بالفرنسية خلال صيف 2026
09:56 - كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني بلغت 1،374 مليون قنطار إلى غاية 09 جوان 2026
09:53 - تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بأحياء المعقولة وسبالة الأرانب بولاية باجة
09:52 - هطول كميات متفرقة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية بلغ اقصاها 38 ملم في تالة
09:14 - كأس العالم 2026 (تحضيرات) :المنتخب الجزائري يفوز وديا على بوليفيا برباعية نظيفة
09:10 - وفد برلماني ياباني يعرب عن ارتياحه للديناميكية الإيجابية للعلاقات التونسية اليابانية ويؤكد دعمه لتعزيز التعاون الثنائي
08:36 - كرة السلة - شبيبة القيروان تعزز صفوفها بالثلاثي جوهر الجوادي وواصف المثناني وأحمد الضيف
08:33 - استعدادات مكثفة للتايكواندو التونسي: تربص بكازاخستان من 11 إلى 22 جوان متبوع بمشاركة في دورة أستانة الدولية G1
08:32 - طقس ... الحرارة في انخفاض الخميس
08:18 - لجنة تنظيم الإدارة تواصل اليوم النظر في تنظيم نشاط التسويق والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 11 جوان 2026 | 25 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:40
16:10
12:26
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet30°
26° Babnet
الــرياح:
6.26 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
30°-20
29°-18
35°-20
35°-23
  • Avoirs en devises 25432,9
  • (10/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39209 DT
  • (10/06)
  • 1 $ = 2,93298 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/06)     1201,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/06)   29259 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>