هطول كميات متفرقة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية بلغ اقصاها 38 ملم في تالة
شهدت الـ24 ساعة الماضية، من يوم الأربعاء 10 جوان 2026 على الساعة 07 صباحا إلى يوم الخميس 11 جوان على الساعة 07 صباحا، هطول كميات متفرقة من الأمطار، بلغ أقصاها 38 مليمترا بـتالة من ولاية القصرين.
وفي ما يلي كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر حسب الولايات:
ولاية سوسة: سيدي الهاني 1 // كندار 1 //
ولاية القيروان: نصر الله 1 // عين جلولة 1 // سد الهوارب 1 // الشبيكة 4 // حفوز 16 // الوسلاتية 6 // السبيخة 2 // الحاجب 2 // القيروان 2 //
ولاية سيدي بوزيد: جلمة 3 //
ولاية زغوان: مقرن 4 // صواف 3 // الزريبة 1 // زغوان 3 // الفحص 12 // الناظور 1 //
ولاية القصرين: تالة 38 // حيدرة 6 // فوسانة 6 // القصرين 15 // ماجل بلعباس 1 // سبيبة 6 //
ولاية الكاف: الدهماني 1 // قلعة سنان 3 // الجريصة 5 // الكاف 3 // القصور 2 // القلعة الخصباء 22 //
ولاية سليانة: الكريب 1 // قعفور 2 // مكثر المدينة 1 //
ولاية نابل: نابل 1 // الحمامات 3 //
كما تميز الوضع الجوي بـتساقط البرد بعمادة سيدي أحمد الصالح من القلعة الخصباء (ولاية الكاف) وبولاية زغوان.
كما تم تسجيل رياح قوية بلغت سرعتها القصوى 115 كلم/الساعة بـتالة، و67 كلم/الساعة بكل من قبلي وسيدي بوزيد، و65 كلم/الساعة بـتوزر.
وفي ما يلي كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر حسب الولايات:
ولاية سوسة: سيدي الهاني 1 // كندار 1 //
ولاية القيروان: نصر الله 1 // عين جلولة 1 // سد الهوارب 1 // الشبيكة 4 // حفوز 16 // الوسلاتية 6 // السبيخة 2 // الحاجب 2 // القيروان 2 //
ولاية سيدي بوزيد: جلمة 3 //
ولاية زغوان: مقرن 4 // صواف 3 // الزريبة 1 // زغوان 3 // الفحص 12 // الناظور 1 //
ولاية القصرين: تالة 38 // حيدرة 6 // فوسانة 6 // القصرين 15 // ماجل بلعباس 1 // سبيبة 6 //
ولاية الكاف: الدهماني 1 // قلعة سنان 3 // الجريصة 5 // الكاف 3 // القصور 2 // القلعة الخصباء 22 //
ولاية سليانة: الكريب 1 // قعفور 2 // مكثر المدينة 1 //
ولاية نابل: نابل 1 // الحمامات 3 //
كما تميز الوضع الجوي بـتساقط البرد بعمادة سيدي أحمد الصالح من القلعة الخصباء (ولاية الكاف) وبولاية زغوان.
كما تم تسجيل رياح قوية بلغت سرعتها القصوى 115 كلم/الساعة بـتالة، و67 كلم/الساعة بكل من قبلي وسيدي بوزيد، و65 كلم/الساعة بـتوزر.
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