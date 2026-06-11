هطول كميات متفرقة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية بلغ اقصاها 38 ملم في تالة

شهدت، من يومعلى الساعةإلى يومعلى الساعة، هطول، بلغ أقصاهابـمن ولايةوفي ما يليبحساب المليمتر حسب الولايات://////////////////////////////////////////////////////////////////////كما تميزبـبعمادةمن(ولاية) وبولايةكما تم تسجيلبلغت سرعتها القصوىبـ، وبكل من، وبـ