كأس العالم 2026 (تحضيرات) :المنتخب الجزائري يفوز وديا على بوليفيا برباعية نظيفة

فاز المنتخب الجزائري لكرة القدم على نظيره البوليفي بنتيجة 4-صفر, في مباراة ودية جرت بملعب "سي بي كاي سي" بمدينة كانساس سيتي, وذلك في إطار التحضيرات لنهائيات كأس العالم 2026 المقررة من 11 جوان إلى 19 جويلية القادم بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.وسجل أهداف المباراة كل من المدافع عيسى ماندي (د45), امين غويري في مناسبتين (د56 ود58) و حاج موسى (د61).واضطر المدافع رامي بن سبعيني إلى الغياب بسبب عدم تعافيه الكامل من إصابة في القدم، دون أن يؤثر ذلك على مشاركته المرتقبة في كأس العالم.وسيستهل المنتخب الجزائري مشاركته في البطولة يوم 17 جوان الجاري بمواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين, حامل لقب كأس العالم, بملعب "أروهيد ستاديوم" بمدينة كانساس سيتي, بداية من الساعة الثانية صباحا بتوقيت تونس, ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تضم أيضا منتخبي النمسا والأردن.