وفد برلماني ياباني يعرب عن ارتياحه للديناميكية الإيجابية للعلاقات التونسية اليابانية ويؤكد دعمه لتعزيز التعاون الثنائي

أعرب وفد من جمعية الصداقة البرلمانية اليابان- تونس عن ارتياحه للديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات التونسية اليابانية، خاصة في ظل الاحتفال خلال السنة الجارية بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وأكد أعضاء الوفد البرلماني، خلال استقبالهم أمس من قبل سفير تونس بطوكيو، أحمد الشفرة، حرصهم على مواصلة دعم الدبلوماسية البرلمانية والإسهام في تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وذلك وفق ما نشرعلى الصفحة الرسمية لسفارة تونس بطوكيو على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".ومثل اللقاء الذي جمع السفير بهذا الوفد، المتكون من رئيس الجمعية "نوبوهيدي مينوريكاوا" ونائب رئيسها "هيروفومي ريو" ونائب الكاتب العام للجمعية "تسويوشي كوساما"، مناسبة للتنويه بالدور الذي تضطلع به جمعية الصداقة البرلمانية اليابان- تونس في دعم أواصر الصداقة والتفاهم بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.وأكد الجانبان، في هذا السياق، أهمية مواصلة التنسيق وتكثيف المبادرات الرامية إلى تطوير العلاقات التونسية اليابانية والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يعكس متانة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين.