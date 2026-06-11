كرة السلة - شبيبة القيروان تعزز صفوفها بالثلاثي جوهر الجوادي وواصف المثناني وأحمد الضيف

أعلنت شبيبة القيروان عبر صفحتها الرسمية عن تعزيز صفوف فريق كرة السلة بالثلاثي جوهر الجوادي وواصف المثناني وأحمد الضيف.ووقع الجوادي والمثناني على عقدين إلى غاية 2028 في حين أمضى الضيف عقدا بعام واحد إلى سنة 2027.وتسعى شبيبة القيروان إلى العودة مجددا إلى منصات التتويج المحلية التي غابت عنها في البطولة منذ سنة 2003 وفي مسابقة الكأس منذ سنة 2005.وكانت شبيبة القيروان بلغت خلال الموسم الماضي نهائي البطولة في حين خرجت في مسابقة الكأس من الدور نصف النهائي.