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استعدادات مكثفة للتايكواندو التونسي: تربص بكازاخستان من 11 إلى 22 جوان متبوع بمشاركة في دورة أستانة الدولية G1

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Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Juin 2026 - 08:33 قراءة: 1 د, 24 ث
      
تحول المنتخب التونسي للتايكواندو للأكابر أمس الأربعاء إلى كازاخستان لإجراء تربص تحضيري إلى غاية 22 جوان الجاري تحت إشراف المدرب الوطني الهاشمي الجندوبي.

وضمت الدفعة الأولى من بعثة المنتخب آدم السالمي (وزن أقل من 58 كلغ) وفارس بوجمعي (وزن أقل من 68 كلغ) وبدر الدين القرميتي (وزن أقل من 74 كلغ) وفراس القطوسي (وزن أقل من 80 كلغ) على أن يلتحق محمد خليل الجندوبي (وزن أقل من 68 كلغ) بالوفد يوم 19 جوان الجاري.


وسينضم محمد أمين الزغلامي وأيوب الجندوبي (وزن أقل من 54 كلغ) ومعتز العيفاوي (وزن ما فوق 87 كلغ) للمنتخب يوم 22 جوان بعد الانتهاء من التزاماتهم الدراسية ليخوضوا رفقة بقية عناصر منتخب الأكابر دورة أستانة الدولية (مستوى أول G1) المقررة من 23 إلى 27 جوان الحالي.


وسيكون التايكواندو التونسي ممثلا في هذه الدورة أيضا بـمنتخب الكبريات تحت قيادة المدرب الوطني سيف الدين الطرابلسي بقائمة تتألف من إسراء الخذيري (وزن تحت 46 كلغ) وإكرام الظاهري (وزن تحت 49 كلغ) وعهود بن عون (وزن تحت 53 كلغ) وشيماء التومي (وزن تحت 57 كلغ) ووفاء المسغوني (وزن تحت 62 كلغ) وزينا المديوني (وزن تحت 67 كلغ) إلى جانب منتخب الوسطيات المتكون من سارة السالمي وياسمين الهواني وغفران الحطاب (وزن دون 55 كلغ) وإلاف علية (وزن دون 68 كلغ).

كما ستشهد دورة أستانة مشاركة منتخب الأواسط الذي سيتركب من مالك المقراني (وزن تحت 55 كلغ) وآدم الحسناوي (وزن تحت 63 كلغ) وآدم الدجبي ويوسف الودرني ويوسف الجواني (وزن تحت 73 كلغ) وعبد الرحمان بوذينة (وزن تحت 78 كلغ).

هذا وسيبقى منتخبا الأواسط والوسطيات بقيادة المدرب أيمن الورتاني في كازاخستان لإجراء تربص إعدادي من 28 جوان الجاري إلى 10 جويلية القادم في إطار مواصلة التحضير لـدورة الألعاب الأولمبية للشباب المبرمجة بالعاصمة السنغالية داكار من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026.
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