استعدادات مكثفة للتايكواندو التونسي: تربص بكازاخستان من 11 إلى 22 جوان متبوع بمشاركة في دورة أستانة الدولية G1

تحولأمس الأربعاء إلىلإجراءإلى غايةتحت إشرافوضمت الدفعة الأولى من بعثة المنتخب) و) و) و) على أن يلتحق) بالوفد يوموسينضم) و) للمنتخب يومبعد الانتهاء من التزاماتهم الدراسية ليخوضوا رفقة بقية عناصر) المقررة منالحالي.وسيكونممثلا في هذه الدورة أيضا بـتحت قيادةبقائمة تتألف من) و) و) و) و) و) إلى جانبالمتكون من) و).كما ستشهدمشاركةالذي سيتركب من) و) و) و).هذا وسيبقىبقيادةفيلإجراءمنالجاري إلىالقادم في إطار مواصلة التحضير لـالمبرمجة بالعاصمة السنغاليةمن