بلدية تونس: قبول وقتي لعدد من المشاريع التنموية والرياضية والشبابية

أدّت المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، يوم الاربعاء، زيارة ميدانية خُصصت للقيام بعمليات القبول الوقتي لعدد من المشاريع التنموية والرياضية والشبابية، التي تولّت بلدية تونس إنجازها، وذلك في إطار دعم البنية التحتية المحلية وتحسين جودة المرافق العمومية وتعزيز الفضاءات المخصصة للشباب والرياضة.وتضمنت الزيارة، متابعة نسق إنجاز المشاريع البلدية والوقوف ميدانياً على مدى جاهزيتها وجودة الأشغال المنجزة، والمتمثلة في انجاز مدارج خارجية بمنطقة الرابطة (برج فليفل)، وتهيئة دار الشباب بحي هلال مع إحداث فضاء راديو وتلفزة واب لدعم الأنشطة الإعلامية والثقافية الرقمية، وتمكين الشباب من فضاء حديث للتعبير والإبداع، وصقل مهاراتهم في مجالات الإعلام والاتصال والتكنولوجيا الحديثة.أما المشروع البلدي الثالث فيتمثل في تهيئة ملاعب الأحياء بمنطقة ابن سينا، في حين يتعلق المشروع الرابع بتعشيب الملعب البلدي بمنطقة الحفصية.ومكنت الزيارة، من الاطلاع على مختلف مكونات المشاريع المنجزة، والتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن توفير فضاءات عصرية وآمنة تستجيب لتطلعات المواطنين، وتساهم في تنشيط الحياة الرياضية والثقافية والشبابية بالمناطق المستفيدة، لاسيما من خلال تعزيز البنية التحتية الموجهة للشباب ودعم المبادرات الإبداعية والرقمية.وواكب الزيارة نائبان عن دائرة المدينة وعن منطقتي سيدي البشير وباب بحر، الى جانب معتمدي سيدي البشير والكبارية والمدينة، والمندوب الجهوي للرياضة وأعضاء المجالس المحلية وثلة من الإطارات البلدية بالمناطق المعنية.