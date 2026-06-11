تونس تطلق مشروعا وطنيا لفائدة الشباب للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي

أطلقت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس.وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و25 سنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني.وأكد وزير الصحة، وفق البلاغ ذاته، أن الوقاية من الإدمان تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشددا على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتربوية واعتماد مقاربات علمية ونفسية لمرافقة الشباب وحمايتهم من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.وثمنت الوزارة دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتعاون القائم مع سويسرا في تنفيذ هذا المشروع، معتبرة أن هذه المبادرة من شأنها تعزيز الشراكة الدولية في مجال حماية صحة الشباب ودعم فرص إدماجهم الاجتماعي.