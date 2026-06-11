تعزيز التعاون التونسي الأمريكي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد

تمحور لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بيل بازي، المنعقد يوم الأربعاء بمقرّ الوزارة، حول سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد بين البلدين.وافاد بلاغ لوزارة التعليم العالي أنه تم التركيز، خلال هذا اللقاء، بالخصوص على مجالات التبادل الطلابي، وتشبيك الجامعات، والتعاون في مجال البحث والتجديد ونقل التكنولوجيا، فضلا عن تجديد إطار التعاون بين البلدين في المجال العلمي والتكنولوجي.