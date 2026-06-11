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اجتماع لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Juin 2026 - 06:54 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أبرمت لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية اتفاقية مع المركز الوطني للاستشعار عن بعد للقيام بالأشغال الطبوغرافية والصور الجوية اللازمة، واتفاقية أخرى مع الديوان الوطني للمناجم لإنجاز الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية، بهدف تحديد التدخلات العاجلة وتحديد أماكن التدخل حسب الأولوية، وفق بلاغ اليوم الأربعاء لوزارة التجهيز والاسكان. 
 
وأفاد البلاغ أنّه تم خلال اجتماع اللجنة المنعقد بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، عرض تقدم إنجاز المرحلة الأولى من دراسة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، والمتعلقة بتشخيص الوضعية وتقديم مختلف المعطيات ذات العلاقة بالهضبة، وذلك تنفيذا لمقرّر رئيسة الحكومة عدد 11 المؤرخ في 26 جانفي 2026، والمتعلق بتكليف وزارة التجهيز والإسكان بمتابعة إنجاز دراسات وأشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية في إطار برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت.

 

ودعا الوزير، في هذا السّياق، إلى الالتزام بالرزنامة المحددة للمشروع والحرص على تسخير كافة الإمكانيات للانطلاق في الأشغال خلال الأسابيع القليلة القادمة، مؤكداً أن توجهات الدولة تؤكد على إدراج المشروع ضمن المشاريع العمومية الكبرى للتسريع في تنفيذه، حمايةً للمنطقة من الانزلاقات الأرضية وضماناً لسلامة الأشخاص والممتلكات، مشدّدا في الآن ذاته على أهمية هضبة سيدي بوسعيد باعتبارها موروثاً تاريخياً وثقافياً ومعمارياً.
يذكر ان هضبة سيدي بوسعيد هي معلم طبيعي وتاريخي شهير عالميا، تمتد على مساحة 170 هكتارا وطول 7.5 كيلومترات (منها 4.5 كم شريط ساحلي)، وتضم قرية سيدي بوسعيد السياحية الخلابة بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، وباتت الهضبة موضوعا لاهتمام وطني كبير نتيجة تعرضها لمخاطر الانزلاقات.
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