فضيلة القرقوري وإيناس زنينة تؤديان اليمين بصفتهما عضوتين في المجلس المؤقّت للقضاء المالي

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أدت العضوتان فضيلة القرقوري وكيل الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات، وإيناس زنينة رئيس دائرة استئنافية الأقدم في خطتها، اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس بقصر قرطاج ،بصفتهما عضوتين في المجلس المؤقّت للقضاء المالي ، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية

