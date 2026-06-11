فضيلة القرقوري وإيناس زنينة تؤديان اليمين بصفتهما عضوتين في المجلس المؤقّت للقضاء المالي

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08:33 - استعدادات مكثفة للتايكواندو التونسي: تربص بكازاخستان من 11 إلى 22 جوان متبوع بمشاركة في دورة أستانة الدولية G1
08:18 - لجنة تنظيم الإدارة تواصل اليوم النظر في تنظيم نشاط التسويق والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي
الخميس 11 جوان 2026 | 25 ذو الحجة 1447
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