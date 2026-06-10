قابس: المستشفى المحلي بالحامة يجري أول عملية جراحية بعد استكمال تهيئة وتجهيز قاعتي العمليات بتقنيات عالية

وجاءت هذه العملية بعد استكمال تهيئة وتجهيز قاعتي العمليات بالمستشفى بمعدات وتقنيات طبية حديثة، وبمساندة فريق طبي من المستشفى الجامعي بقابس، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في بلاغ على صفحتها الرسمية.وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يندرج في إطار دعم قدرات المؤسسات الصحية المحلية وتحسين التكفل بالمرضى، فضلا عن مواصلة جهود إصلاح المنظومة الصحية بالجهة وتطوير الخدمات المسداة للمواطنين.وثمّنت الوزارة مجهودات مختلف الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية والفنية والأعوان الذين ساهموا في إنجاح هذه العملية، معتبرة إياها مكسبا صحيا من شأنه أن يعزز الخدمات العلاجية لفائدة متساكني معتمدية الحامة وولاية قابس عموما.