بلدية مدينة تونس: جلسة عمل موسعة استعدادا للموسم الصيفي والسياحي الحالي

وتأتي جلسة العمل وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لبلدية تونس، في إطار الاستعدادات لتكريس مكانة تونس كوجهة سياحية وثقافية رائدة، واستشرافاً لاستحقاق "تونس مدينة مميزة للسياحة 2027".وتشمل خطة العمل تشخيص مختلف الإخلالات المسجلة بالمحيط السياحي والمعالم الأثرية والتاريخية والعمل على معالجتها ورفعها في أسرع الآجال، إلى جانب تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين لتنفيذ حملات مكثفة للنظافة والعناية بالجمالية الحضرية وصيانة واجهات المحلات التجارية والمسلك السياحي بالمدينة العتيقة المصنفة كتراث عالمي، بما يساهم في إبراز الموروث الحضاري والثقافي للعاصمة وتحسين جودة الفضاءات العامة.كما تم التأكيد على أهمية توحيد الجهود واعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف الهياكل المتدخلة للارتقاء بصورة مدينة تونس وتعزيز جاذبيتها السياحية والثقافية، بما ينسجم مع الرؤية الطموحة الرامية إلى جعل العاصمة نموذجاً للمدن التاريخية الحية والقادرة على استقطاب الزوار من داخل البلاد وخارجها.وحضر الجلسة التي أشرفت عليها المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، معتمدة المدينة، والعمدة، وممثلون عن وزارة الداخلية ووزارة السياحة والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس، ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وجمعية صيانة المدينة إلى جانب الإطارات البلدية المعنية.