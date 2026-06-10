دورة موريس ريفيلو الفرنسية: المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يبلغ الدور النهائي
تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 23 سنة إلى الدور النهائي من دورة موريس ريفيلو الفرنسية إثر تعادله سلبيا 0-0 اليوم الأربعاء أمام المنتخب الكولومبي ضمن الجولة الرابعة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.
وأنهى أبناء المدرب أنيس بوجلبان مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعوها من انتصارين أمام الكونغو الديمقراطية والصين، وتعادل أمام كولومبيا، مقابل هزيمة وحيدة أمام السعودية.
وسيواجه المنتخب التونسي يوم السبت المقبل في الدور النهائي متصدر المجموعة الثانية، حيث انحصر التنافس على الصدارة بين منتخبي الكوت ديفوار والبرتغال.
نتائج المنتخب التونسي في دور المجموعات* تونس × الكونغو الديمقراطية: 3-0
* تونس × السعودية: 1-3
* تونس × الصين: 3-0
* تونس × كولومبيا: 0-0
الترتيب النهائي للمجموعة الأولى| المنتخب | النقاط | المباريات |
| ----------------------------------- | ------ | --------- |
| تونس (أقل من 23 سنة) | 7 | 4 |
| الكونغو الديمقراطية (أقل من 20 سنة) | 7 | 4 |
| الصين (أقل من 20 سنة) | 6 | 4 |
| السعودية (أقل من 21 سنة) | 6 | 4 |
| كولومبيا (أقل من 19 سنة) | 2 | 4 |
وأنهى أبناء المدرب أنيس بوجلبان مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعوها من انتصارين أمام الكونغو الديمقراطية والصين، وتعادل أمام كولومبيا، مقابل هزيمة وحيدة أمام السعودية.
وسيواجه المنتخب التونسي يوم السبت المقبل في الدور النهائي متصدر المجموعة الثانية، حيث انحصر التنافس على الصدارة بين منتخبي الكوت ديفوار والبرتغال.
نتائج المنتخب التونسي في دور المجموعات* تونس × الكونغو الديمقراطية: 3-0
* تونس × السعودية: 1-3
* تونس × الصين: 3-0
* تونس × كولومبيا: 0-0
الترتيب النهائي للمجموعة الأولى| المنتخب | النقاط | المباريات |
| ----------------------------------- | ------ | --------- |
| تونس (أقل من 23 سنة) | 7 | 4 |
| الكونغو الديمقراطية (أقل من 20 سنة) | 7 | 4 |
| الصين (أقل من 20 سنة) | 6 | 4 |
| السعودية (أقل من 21 سنة) | 6 | 4 |
| كولومبيا (أقل من 19 سنة) | 2 | 4 |
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