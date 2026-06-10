دورة موريس ريفيلو الفرنسية: المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يبلغ الدور النهائي

نتائج المنتخب التونسي في دور المجموعات



الترتيب النهائي للمجموعة الأولى



تأهلإلىإثر تعادله سلبيااليوم الأربعاء أمامضمن الجولة الرابعة والأخيرة من منافساتوأنهى أبناء المدربمرحلة المجموعات فيبرصيد، جمعوها منأمام، وتعادل أمام، مقابل هزيمة وحيدة أماموسيواجه المنتخب التونسي يومفيمتصدر، حيث انحصر التنافس على الصدارة بين منتخبي* تونس × الكونغو الديمقراطية:* تونس × السعودية:* تونس × الصين:* تونس × كولومبيا:| المنتخب | النقاط | المباريات || ----------------------------------- | ------ | --------- || 4 || الكونغو الديمقراطية (أقل من 20 سنة) | 7 | 4 || الصين (أقل من 20 سنة) | 6 | 4 || السعودية (أقل من 21 سنة) | 6 | 4 || كولومبيا (أقل من 19 سنة) | 2 | 4 |