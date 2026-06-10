بطولة العالم لكرة اليد 2027: تونس في مجموعة قوية تضم ألمانيا وصربيا والأوروغواي
أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة العالم لكرة اليد 2027، التي ستقام في ألمانيا من 13 إلى 31 جانفي 2027، عن وجود المنتخب التونسي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب كل من ألمانيا البلد المنظم وصربيا والأوروغواي.
وسيخوض المنتخب التونسي مبارياته في الدور الأول بمدينة ميونيخ الألمانية.
ويعد هذا الظهور المشاركة رقم 18 لـالمنتخب التونسي في بطولة العالم لكرة اليد منذ انطلاق المسابقة سنة 1938، حيث سجل حضوره في 17 نسخة سابقة، وكان أفضل إنجاز له تحقيق المركز الرابع خلال نسخة تونس 2005، فيما أنهى مشاركته الأخيرة في نسخة 2025 التي استضافتها الدنمارك والنرويج وكرواتيا في المركز 22.
ووفقا لنظام البطولة، يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، بينما تخوض المنتخبات صاحبة المركز الرابع منافسات كأس الرئيس لتحديد المراكز من 25 إلى 32.
المجموعات الكاملة لبطولة العالم 2027المجموعة الأولى: ألمانيا - صربيا - تونس - الأوروغواي
المجموعة الثانية: مصر - إيطاليا - الرأس الأخضر - السعودية
المجموعة الثالثة: كرواتيا - إسبانيا - الشيلي - تركيا
المجموعة الرابعة: الأرجنتين - فرنسا - البرازيل - الكويت
المجموعة الخامسة: السويد - النرويج - اليونان - قطر
المجموعة السادسة: البرتغال - جزر فارو - بولونيا - الجزائر
المجموعة السابعة: الدنمارك - سلوفينيا - الولايات المتحدة - أنغولا
المجموعة الثامنة: آيسلندا - مقدونيا الشمالية - البحرين - اليابان
وتبدو حظوظ المنتخب التونسي قائمة للمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور الرئيسي، خاصة أمام الأوروغواي، مع سعيه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صربيا، فيما ستكون مواجهة ألمانيا من أبرز اختبارات الدور الأول.
وسيخوض المنتخب التونسي مبارياته في الدور الأول بمدينة ميونيخ الألمانية.
ويعد هذا الظهور المشاركة رقم 18 لـالمنتخب التونسي في بطولة العالم لكرة اليد منذ انطلاق المسابقة سنة 1938، حيث سجل حضوره في 17 نسخة سابقة، وكان أفضل إنجاز له تحقيق المركز الرابع خلال نسخة تونس 2005، فيما أنهى مشاركته الأخيرة في نسخة 2025 التي استضافتها الدنمارك والنرويج وكرواتيا في المركز 22.
ووفقا لنظام البطولة، يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، بينما تخوض المنتخبات صاحبة المركز الرابع منافسات كأس الرئيس لتحديد المراكز من 25 إلى 32.
المجموعات الكاملة لبطولة العالم 2027المجموعة الأولى: ألمانيا - صربيا - تونس - الأوروغواي
المجموعة الثانية: مصر - إيطاليا - الرأس الأخضر - السعودية
المجموعة الثالثة: كرواتيا - إسبانيا - الشيلي - تركيا
المجموعة الرابعة: الأرجنتين - فرنسا - البرازيل - الكويت
المجموعة الخامسة: السويد - النرويج - اليونان - قطر
المجموعة السادسة: البرتغال - جزر فارو - بولونيا - الجزائر
المجموعة السابعة: الدنمارك - سلوفينيا - الولايات المتحدة - أنغولا
المجموعة الثامنة: آيسلندا - مقدونيا الشمالية - البحرين - اليابان
وتبدو حظوظ المنتخب التونسي قائمة للمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور الرئيسي، خاصة أمام الأوروغواي، مع سعيه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صربيا، فيما ستكون مواجهة ألمانيا من أبرز اختبارات الدور الأول.
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