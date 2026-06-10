بطولة العالم لكرة اليد 2027: تونس في مجموعة قوية تضم ألمانيا وصربيا والأوروغواي

المجموعات الكاملة لبطولة العالم 2027



أسفرت، التي ستقام فيمن، عن وجودضمنإلى جانب كل منالبلد المنظم ووسيخوضمبارياته في الدور الأول بمدينةالألمانية.ويعد هذا الظهور المشاركة رقملـفيمنذ انطلاق المسابقة سنة، حيث سجل حضوره في، وكان أفضل إنجاز له تحقيقخلال نسخة، فيما أنهى مشاركته الأخيرة في نسخةالتي استضافتهافيووفقا لنظام البطولة، يتأهل أصحابمن كل مجموعة إلى، بينما تخوض المنتخبات صاحبة المركز الرابع منافساتلتحديد المراكز منألمانيا - صربيا - تونس - الأوروغوايمصر - إيطاليا - الرأس الأخضر - السعوديةكرواتيا - إسبانيا - الشيلي - تركياالأرجنتين - فرنسا - البرازيل - الكويتالسويد - النرويج - اليونان - قطرالبرتغال - جزر فارو - بولونيا - الجزائرالدنمارك - سلوفينيا - الولايات المتحدة - أنغولاآيسلندا - مقدونيا الشمالية - البحرين - اليابانوتبدو حظوظقائمة للمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى، خاصة أمام، مع سعيه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام، فيما ستكون مواجهةمن أبرز اختبارات الدور الأول.