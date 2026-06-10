ديوان التونسيين بالخارج ينظم دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة المقيمين بالخارج

ينظم ديوان التونسيين بالخارج، بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية، دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 31 جويلية 2026، وفق ما أعلنه الديوان في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء.ودعا الديوان الراغبين في المشاركة إلى القيام بالتسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني لمعهد بورقيبة للغات الحية httpss://iblv.rnu.tn/ ثم موافاته بجملة من الوثائق، تتمثل خاصة في نسخ من مطلب المشاركة، ومن وثيقة التسجيل الأولي، ومن جواز السفر التونسي، وصورة شمسية، وبطاقة الإرشادات والالتزام، إضافة إلى مطلب بالنسبة إلى الطلبة الراغبين في الإقامة الجامعية.وأشار البلاغ إلى أن ديوان التونسيين بالخارج سيتكفل بخلاص 70 بالمائة من معلوم الدراسة، على أن يتولى المشارك تسديد النسبة المتبقية، والمقدرة بـ30 بالمائة.كما دعا الديوان الراغبين في التسجيل أو الحصول على مزيد من الإرشادات إلى الاتصال بالملحقين الاجتماعيين لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ومديري المراكز الاجتماعية والثقافية بالخارج، أو بالمندوبين الجهويين للديوان.