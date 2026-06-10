المنظمة العالمية للملكية الفكرية تنظم دورة تكوينية لإطارات المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية حول العلامات الجماعية

نظمت المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية دورة تكوينية حول العلامات الجماعية خصصت لكيفية تسجيل هذه العلامات وإدارتها وحماية الحقوق المرتبطة بها وآليات الترويج لها.وتهدف هذه الدورة، التي انتظمت من 2 إلى 4 جوان 2026، إلى تطوير كفاءات الإطارات المختصة في مجال الملكية الصناعية وتعزيز دور العلامات الجماعية في دعم التنمية الاقتصادية وإبراز خصوصية المنتجات والخدمات ذات المنشأ المشترك.واستهدفت إطارات إدارة الملكية الصناعية بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وأمنها خبير المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بيار خوري، بحضور مدير المكتب العربي للمنظمة، جورج غندور.وتناولت أشغال الدورة عددا من المحاور المتعلقة بالعلامات الجماعية من بينها إجراءات التسجيل وطرق الإدارة وآليات تنفيذ حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها فضلا عن استراتيجيات تثمين هذه العلامات والتعريف بها.وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الملكية الفكرية وتشجيع اعتماد العلامات الجماعية كآلية لدعم تثمين المنتجات والخدمات وتحسين تنافسيتها.