المنتخب الوطني التونسي للترياتلون والباراترياتلون يشدّ الرحال إلى الموريس للمشاركة في بطولة إفريقيا 2026
غادر المنتخب الوطني التونسي للترياتلون والباراترياتلون، اليوم الأربعاء، في اتجاه جزيرة الموريس للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية التي ستقام يوم 14 جوان 2026، بمشاركة نخبة من أبرز الرياضيين الأفارقة في اختصاصي الترياتلون والباراترياتلون.
وضمت قائمة المنتتخب التونسي، الذي يشرف عليه المدرب سيف الاسلام الهمامي، 5 رياضيين هم:
سيف الدين السالمي (صنف الأكابر)
زكرياء الشتيوي (أقل من 23 سنة)
محمد عزيز حمدي (أقل من 23 سنة)
يوسف سلامة (صنف الأواسط)
فتحي الزوينخي (اختصاص الباراترياتلون)
وضمت قائمة المنتتخب التونسي، الذي يشرف عليه المدرب سيف الاسلام الهمامي، 5 رياضيين هم:
سيف الدين السالمي (صنف الأكابر)
زكرياء الشتيوي (أقل من 23 سنة)
محمد عزيز حمدي (أقل من 23 سنة)
يوسف سلامة (صنف الأواسط)
فتحي الزوينخي (اختصاص الباراترياتلون)
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