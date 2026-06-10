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وزارة الفلاحة تدعو إلى حماية المحاصيل والمعدات الفلاحية من التقلبات الجوية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Juin 2026 - 18:31 قراءة: 1 د, 6 ث
      
دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية، وذلك على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة بعد ظهر اليوم الاربعاء بعدد من مناطق البلاد.
 
وأوضحت الوزارة، في بلاغ تحذيري أصدرته اليوم الأربعاء استنادا إلى النشرة الخاصة للمعهد الوطني للرصد الجوي، أن الوضع الجوي سيكون ملائما لتكوّن خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الشمال والوسط، قد تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان.

 
وأضافت أن كميات الأمطار المنتظرة في هذه الولايات ستتراوح بين 20 و40 مليمترا، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية وهو ما قد يؤثر على الأنشطة الفلاحية والمحاصيل والتجهيزات المكشوفة.
 

وفي إطار التوقي من الأضرار المحتملة، دعت الوزارة الفلاحين إلى المحافظة على الحبوب المجمعة وتأمينها داخل المخازن وفضاءات الخزن الملائمة، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها من الأمطار والرطوبة التي قد تؤثر على جودتها وسلامتها.
 
كما أوصت بتأمين الآلات والمعدات الفلاحية وإبعادها عن المناطق المنخفضة أو المعرضة لتجمع المياه، تفاديًا لما قد تسببه الأمطار الغزيرة من أضرار مادية أو أعطال قد تعطل سير الأنشطة الفلاحية.
 
وشددت الوزارة كذلك على ضرورة حماية الماشية وإيوائها في أماكن آمنة بعيدًا عن مجاري المياه والمناطق المكشوفة، إلى جانب اتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية الزراعات والتجهيزات الحساسة من تأثيرات الرياح القوية وتساقط البرد، خاصة في المناطق المتوقع أن تشهد اضطرابات جوية أكثر حدة.
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