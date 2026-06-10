منوبة: تتويج الجمعية التونسية لدارسي اللغة الإسبانية وآدابها بجائزة أفضل عمل لنشر الإسبانية في مدريد

توجت الجمعية التونسية لدارسي اللغة الإسبانية وآدابها، امس الثلاثاء بجائزة "إسكريدواندي" أفضل عمل لنشر الإسبانية التي تمنحها دار النشر الإسبانية "سيال بيجماليون" بالتعاون مع المعرض الدولي للكتاب بمدريد وبلديّة مدينة مدريد، وذلك خلال حفل جوائز"إسكريدواندي" في نسختها ال13الذي احتضنتها مدينة مدريد.وقد تسلم الجائزة رئيس ومؤسس الجمعية، ورئيس ومؤسس الجمعية العربية للمهتمين بالعالم الناطق بالإسبانية، رضا مامي خلال مشاركته في المعرض الدولي للكتاب بمدريد والايام الأدبية الإسبانية الأفريقية الأمريكية والأوروبية التي تحتضنها من 8 الى 10 جوان المكتبة التاريخية بجامعة كومبلوتنسي بمدريد.واكد مامي لصحفية "وات"، ان هذه الجائزة تأتي اعترافا بأنشطة الجمعية التي استجابت بمسيرتها المتنوعة والثرية لشروط اسناد هذا الصنف من جوائز "إسكريدواندي" ومنها اشعاعها داخل بلادها وخارجها ، وحجم المشاركين وتنوع اختصاصاتهم وانتظام ملتقياتها ومؤتمراتها واستمراريتها.واعتبر مامي الجائزة هي تتويج لكل جهود الجمعية، واعتراف عالمي بإشعاعها الذي انتشر شعارها في محافل ثقافية متعددة من أيام وندوات وملتقيات داخل تونس وخارجها، واستضافت في العقد الأخير ما يقارب المائتين من الروائيين وكتاب القصة والشعراء والصحفيين والمترجمين من إسبانيا وبلدان أمريكا اللاتينية، علاوة على تنظيمها لاثني عشر مؤتمرا دوليا في تونس والمغرب ومصر ومدريد وقرطبة وإشبيلية.يشار الى ان الأستاذ والباحث رضا مامي قد حصل في جوان 2022 ، على جائزة افضل كتاب ضمن جوائز "إسكريدواندي" نفسها وذلك لمجموع مؤلفاته المنشورة باللغة الإسبانية، كأحد الأعمال الأدبية القيمة والأكثر مبيعا وانتشارا في إسبانيا والعالم الناطق بالإسبانية.