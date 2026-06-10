تنظم الغرفة الوطنية للطاقة الفولطاضوئية، التّابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي، تحت شعار " الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي" من 1 الى 3 أكتوبر 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.ويأتي تنظيم هذا الصالون في سياق التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الطاقة عالمياً، وما تفرضه التغيرات المناخية من تحديات متزايدة على الاقتصادات والدول.ويُعد هذا الصالون اليوم أهم تجمع وطني وإقليمي للمتدخلين في قطاع الطاقة، حيث يجمع في فضاء واحد الشركات المختصة في الطاقة والطاقات المتجددة والخبراء والباحثين ومكاتب الدراسات والمؤسسات الماليةوالبنوك والمستثمرين ومؤسسات التمويل الوطنية والدولية إلى جانب ممثلي الحكومة وسلطة الإشراف والبرلمان والشركاء الدوليينويشارك في هذا الصالون أكثر من 60 شركة تونسية وأجنبية و3000 مشارك منتظر في أكبر تجمع لكل الفاعلين في منظومة الانتقال الطاقيوسيتم، خلال هذه الدورة مناقشة آليات تسريع الانتقال الطاقي في تونس وتمويل المشاريع الكبرى وطرح ملفات التخزين الطاقي والهيدروجين الأخضر والنقل الكهربائي اضافة الى تخصيص جناح خاص للشركاتالناشئة لتقديم حلولها التكنولوجية في الطاقة الخضراء والحد من الانبعاثات الكربونية.كما ستشهد هذه الدورة مشاركة أكثر من 60 شركة من تونس والخارج، مع توقع حضور أكثر من 3000 ضيف ومشارك من المهنيين وأصحاب القرار والخبراء والباحثين والمهتمين بقطاع الطاقة، بما يؤكد مكانةالصالون كمنصة مرجعية للحوار وتبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمار والشراكة في مجال الانتقال الطاقي.ويتضمن البرنامج العلمي ندوات حول مدى تقدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والمشاريع الكبرى المبرمجة في قطاع الطاقة وفرص الاستثمار في مشاريع الطاقة والتمويل الأخضر وآليات تعبئة الموارد المالية ودور البنوك والمؤسسات المالية في مواكبة التحول الطاقي والتقنيات والحلول المستقبلية والهيدروجين الأخضر ودوره في تسريع الانتقال الطاقي وحلول التخزين الطاقي والنقل الكهربائي والبنية التحتية المرتبطة به والتقنيات المبتكرة للحد من الانبعاثات الكربونية.وسيخصص الصالون جناحاً خاصاً للشركات الناشئة والمؤسسات المبتكرة الناشطة في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الخضراء، لعرض مشاريعها وحلولها وربط علاقات تعاون واستثمار مع مختلف المتدخلين في القطاع.كما سيتم، في اطار هذه التظاهرة تنظيم سلسلة من اللقاءات المهنية الثنائية (B2B) تجمع الشركات والمستثمرين والبنوك ومؤسسات التمويل وصناع القرار، بهدف تطوير الشراكات وإطلاق مشاريع جديدة تدعم مسار الانتقال الطاقي.