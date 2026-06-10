منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: الاندماج الأفريقي يستدعي تنسيقا أكثر فاعلية بين الجهات الحكومية ومؤسسات الدعم والقطاع الخاص

قال نائب مدير التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، فخري بوزيان، "إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) ليست مجرد اتفاقية جمركية، بل هي تمثل إعادة بناء جذرية لمزايا القدرة التنافسية لتونس". وأشار إلى أنّ ذلك يتطلب تعبئة منسقة بين السلطات العمومية ومؤسسات الدعم والقطاع الخاص."وأضاف أنّ "تنويع أسواق التصدير لم يعد خيارا في ظل هشاشة الأسواق التقليدية بالنسبة لتونس، اذ توجه 66 بالمائة من الصادرات التونسية، حاليا، نحو الأسواق الأوروبية، وهي سوق معرضة بدرجة كبيرة للتقلبات الاقتصادية الإقليمية."وأوضح خلال الدورة الأولى من منتدى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، الذي انتظم، الأربعاء، تحت شعار "تونس محور إقليمي في مواجهة زليكاف: الفرص وآفاق النمو"، أنه "رغم ضعف حصّة المبيعات الوطنتية الموجهة إلى البلدان الإفريقية (حوالي 4،5 بالمائة من إجمالي الصادرات)، فإن تونس تتمتع بأكبر تنوّع على مستوى المنتجات المصدرة، وعدد البلدان المستهدفة (42 بلدا)، إضافة إلى امتلاكها أهم مؤشر للتعقيد الاقتصادي (مؤشر يتعلق بتقييم القدرات الانتاجية والمهارات الجماعية لأي بلد)".ودعا المسؤول إلى استثمار هذه المكتسبات من أجل تعزيز الصادرات التونسية نحو أسواق القارة الإفريقية، معتبرا أن التكامل الدائري ضمن سلاسل القيمة الإفريقية، إلى جانب البعد التجاري للاتفاقية، يشكل المحرك الرئيسي للتحول الاقتصادي في إطار هذه الاتفاقية القارية.وشدد بوزيان على ضرورة تعزيز حضور قطاع الخدمات التونسي على الساحة الإفريقية، مؤكدا أن تحرير الخدمات يفتح آفاقا جديدة تتجاوز مجرد تصدير السلع.وأشار إلى أن 25 دولة إفريقية تستعد لاتخاذ خطوة حاسمة ضمن مسار "زليكاف" من خلال استكمال ادماج الالتزامات الديوانية الدولية (في إطار اتفاقية زليكاف) ضمن التشريعات الوطنية للبلدان الإفريقية، مقابل 11 دولة حاليا و8 دول فقط سنة 2022. وتعد هذه الخطوة أساسية للتطبيق الفعلي لتخفيضات الاداءات الجمركية على مستوى القارة.واعتبر ان تنفيذ الاتفاقية القارية لا يزال يواجه تحديات عدّة، من بينها محدودية شبكات التوزيع ونقص التمثيليات والحضور الميداني وضعف الربط البحري المباشر، وارتفاع تكاليف النقل ونقص خدمات الشحن الجوّي.كما تتمثل في محدودية النفاذ إلى تمويل الصادرات وعدم تغطية المخاطر التجارية، وضعف الإلمام بالتنازلات الجمركية وقواعد المنشأ، وتعقيدات الإجراءات الديوانية، وتفاوت المتطلبات والمعايير التقنية بين الدول.والجدير بالذكر أنّ المنتدى الأول لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، انتظمت على هامش الصالون الدولي للغذاء في إفريقيا "IFSA Afrique"، الذي ينتظم من 9 إلى 11 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم من الضاحية الشمالية للعاصمة.