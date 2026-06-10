JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:20 Tunis

منوبة: افتتاح موسم الحصاد بتقديرات انتاج هامة يحتل فيها القمح الصلب الصدارة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/643431d0343f46.47018223_eonmkgpjlihqf.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Juin 2026 - 18:38 قراءة: 1 د, 31 ث
      
افتتح اليوم الاربعاءس، بالضيعة المسترجعة للمشاتل الممتازة بالمهرين التي يستغلها المركب الفلاحي ببرج العامري التابع لديوان الأراضي الدولية، موسم الحصاد بولاية منوبة، وسط تقديرات إنتاج تناهز ال954 ألف قنطار من الحبوب، وبمعدل مردودية ب 25 قنطارا في الهكتار، ونسبة زيادة في الإنتاج ب11 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط.

يأتي ذلك بعد دخول القمح مرحلة النضج التام وبلوغ نسبة الرطوبة الحد المطلوب الذي لا تتجاوز فيه 12 بالمائة، وإعطاء إشارة انطلاق الحصاد على المساحات المبذورة والبالغة 55416 هكتارا، والتي سجلت بدورها زيادة عن المبرمج منها ب 2 بالمائة، واعلان جاهزية مراكز التجميع بالجهة البالغ عددها 5 مراكز موزعة بين طبربة وبرج العامري والمرناقية بطاقة تجميع تبلغ 164 ألف قنطار، وفق معطيات تحصلت عليها صحفية "وات" من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.

ويتصدرالقمح الصلب تقديرات الإنتاج ب نحو600 ألف قنطار بمعدل مردودية ب 26 قنطارا في الهكتار، ثم الشعير الذي انطلق حصاده الأسبوع المنقضي بتقدير انتاج نحو 260 ألف قنطار، ثم أكثر من 85 ألف قنطار من القمح الليّن، بمعدل مردودية ب 28 قنطارا في الهكتار.
وقد ساهمت عوامل عدة منها المناخية في تحسين مردودية زراعات الحبوب لهذا الموسم، ونسبة تغطية الامطار التي بلغت 142 بالمائة بعد تسجيل معدل امطار ب 541 ملم، فضلا عن نجاعة التدخلات من توفير البذور الممتازة والتسميد والمداواة، مع حصول 96 منتفعا بقروض موسمية مخصصة لتمويل موسم الزراعات الكبرى بجملة 1.3 مليون دينار.
وقد أشرف والي الجهة مرفوقا بالمكلفة بتسيير المندوبية وممثلي الاتحاد الجهوي للفلاحين وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية ببرج العامري والبطان، على افتتاح موسم الحصاد، وتقييم الاستعدادات الجارية لتامين موسم الحصاد والتجميع، الذي جهزت له 128 آلة حادة و160 آلة لجمع الفرط و365 جرارا و160 الة ربط و200 صهريج.

وكان اللقاء مناسبة للاطلاع على تجربة المركب الفلاحي ببرج العامري، من خلال مداخلة مدير المركب، الذي أكد بلوغ مساحات من الحبوب لهذا الموسم تقدر ب 1082 هكتارا بتقديرات إنتاج تفوق 4700 قنطار مع مردودية ب 22 قنطارا في الهكتار في القمح الصلب.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330873

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 1

كل الأخبار...

19:20 - ديوان التونسيين بالخارج ينظم دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة المقيمين بالخارج
19:06 - جلسة توعوية حول التماسك الاجتماعي في الوسط المهني والمدرسي يوم 12 جوان 2026
18:49 - المهدية: لجنة التنظيم تكشف عن برمجة الدورة 39 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية
18:41 - منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: الاندماج الأفريقي يستدعي تنسيقا أكثر فاعلية بين الجهات الحكومية ومؤسسات الدعم والقطاع الخاص
18:38 - منوبة: افتتاح موسم الحصاد بتقديرات انتاج هامة يحتل فيها القمح الصلب الصدارة
18:31 - وزارة الفلاحة تدعو إلى حماية المحاصيل والمعدات الفلاحية من التقلبات الجوية
18:19 - جمعية مالوف تونس باريس تقدم حفلا فنيا يوم السبت 13 جوان في عاصمة الأنوار
18:17 - دائرة الاتهام ترفض الإفراج عن ألفة الحامدي وتحيلها على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية
18:13 - المنتخب الوطني التونسي للترياتلون والباراترياتلون يشدّ الرحال إلى الموريس للمشاركة في بطولة إفريقيا 2026
18:07 - منوبة: تتويج الجمعية التونسية لدارسي اللغة الإسبانية وآدابها بجائزة أفضل عمل لنشر الإسبانية في مدريد
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 10 جوان 2026 | 24 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:28
19:40
16:10
12:26
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet36°
29° Babnet
الــرياح:
4.37 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
31°-21
30°-20
29°-19
33°-20
  • Avoirs en devises 25432,9
  • (10/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39209 DT
  • (10/06)
  • 1 $ = 2,93298 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/06)     1201,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/06)   29259 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>