منوبة: افتتاح موسم الحصاد بتقديرات انتاج هامة يحتل فيها القمح الصلب الصدارة

افتتح اليوم الاربعاءس، بالضيعة المسترجعة للمشاتل الممتازة بالمهرين التي يستغلها المركب الفلاحي ببرج العامري التابع لديوان الأراضي الدولية، موسم الحصاد بولاية منوبة، وسط تقديرات إنتاج تناهز ال954 ألف قنطار من الحبوب، وبمعدل مردودية ب 25 قنطارا في الهكتار، ونسبة زيادة في الإنتاج ب11 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط.يأتي ذلك بعد دخول القمح مرحلة النضج التام وبلوغ نسبة الرطوبة الحد المطلوب الذي لا تتجاوز فيه 12 بالمائة، وإعطاء إشارة انطلاق الحصاد على المساحات المبذورة والبالغة 55416 هكتارا، والتي سجلت بدورها زيادة عن المبرمج منها ب 2 بالمائة، واعلان جاهزية مراكز التجميع بالجهة البالغ عددها 5 مراكز موزعة بين طبربة وبرج العامري والمرناقية بطاقة تجميع تبلغ 164 ألف قنطار، وفق معطيات تحصلت عليها صحفية "وات" من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.ويتصدرالقمح الصلب تقديرات الإنتاج ب نحو600 ألف قنطار بمعدل مردودية ب 26 قنطارا في الهكتار، ثم الشعير الذي انطلق حصاده الأسبوع المنقضي بتقدير انتاج نحو 260 ألف قنطار، ثم أكثر من 85 ألف قنطار من القمح الليّن، بمعدل مردودية ب 28 قنطارا في الهكتار.وقد ساهمت عوامل عدة منها المناخية في تحسين مردودية زراعات الحبوب لهذا الموسم، ونسبة تغطية الامطار التي بلغت 142 بالمائة بعد تسجيل معدل امطار ب 541 ملم، فضلا عن نجاعة التدخلات من توفير البذور الممتازة والتسميد والمداواة، مع حصول 96 منتفعا بقروض موسمية مخصصة لتمويل موسم الزراعات الكبرى بجملة 1.3 مليون دينار.وقد أشرف والي الجهة مرفوقا بالمكلفة بتسيير المندوبية وممثلي الاتحاد الجهوي للفلاحين وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية ببرج العامري والبطان، على افتتاح موسم الحصاد، وتقييم الاستعدادات الجارية لتامين موسم الحصاد والتجميع، الذي جهزت له 128 آلة حادة و160 آلة لجمع الفرط و365 جرارا و160 الة ربط و200 صهريج.وكان اللقاء مناسبة للاطلاع على تجربة المركب الفلاحي ببرج العامري، من خلال مداخلة مدير المركب، الذي أكد بلوغ مساحات من الحبوب لهذا الموسم تقدر ب 1082 هكتارا بتقديرات إنتاج تفوق 4700 قنطار مع مردودية ب 22 قنطارا في الهكتار في القمح الصلب.