JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:20 Tunis

المهدية: لجنة التنظيم تكشف عن برمجة الدورة 39 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62ce9faa924c43.02400302_jomqklihfepgn.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Juin 2026 - 18:49 قراءة: 1 د, 47 ث
      
كشفت جمعية مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية، الأربعاء بالمتحف الأثري بالجم، عن البرمجة المخصصة للدورة 39 للمهرجان، التي تنتظم من 11 جويلية إلى 15 أوت 2026.
وكشف رئيس الجمعية مبروك العيوني، في مفتتح ندوة صحفية خصصت للغرض، جميع الداعمين لهذه التظاهرة ومنهم وزراتي الشؤون الثقافية والسياحة والمعهد الوطني للتراث والوكالة الوطنية لإحياء التراث وسفارات البلدان المشاركة في الدورة.
وتشهد الدورة الجديدة للمهرجان، الذي يحتضنه ركح المسرح الأثري بالجم، مشاركة خمسة بلدان هي تونس وإسبانيا وايطاليا والنمسا وفرنسا.

وبين العيوني أن عرض الإفتتاح، يوم 11 جويلية، سيكون للأوبرا الباروكية "ديدي و إيني" والتي كتبها الملحن الإنقليزي "هنري بورسيل" سنة 1689 مشيرا إلى أن العرض أنتجه مسرح الأوبرا بتونس وأخرجه اللبناني عمر راجح بينما أدار موسيقاها ستيفان فوجي من فرنسا.
ويلتقى عشاق الموسيقى الكلاسيكية، يوم 15 جويلية، مع الأوركستر السمفوني بسوسة في عرض يحمل عنوان "طربيات سمفونية" مع الفنانة درصاف الحمداني.
وقال العيوني، في هذا الصدد، أن المهرجان يتطلع للتعاون مع المعاهد العليا للموسيقى على غرار المعهد العالي للموسيقى بسوسة الذي شارك بالعرض المذكور آنفا.

وتضرب جماهير المهرجان، يوم 18 جويلية، موعدا مع أوبرا "كاميراتا دي برشلونة" في عرض تدعمه سفارة إسبانيا بتونس.
ويعرض، يوم 24 جويلية، أوركستر "أورفيون" الكورالي سهرة مجزأة أولها عرضا مهدى إلى الفنان مارسيل خليفة أما الجزء الثاني فيقدم بالتعاون مع فرقة الفنان الجزائري مهدي حجاري وفرقة "مارمو" وأولاد الجم.
وأوضح العيوني، في هذا الخصوص، أن الجزء الثاني من هذا العرض سيؤمنه أطفال من فرنسا وهو مستوحى من أغاني الهجرة التونسية والمغربية والجزائرية.
ويعاود أوركستر "أورفيون" عرضا ثان، يوم 25 جويلية، للموسيقى الكلاسيكية الكورالية.
ويجدد أوركستر دي بال لأوبرا فيينا الشهيرة العهد، يوم 01 أوت وللعام الثلاثنين، مع المسرح الروماني بالجم ليقدم عرضا بات يسجل إغلاقا للنوافذ قبل موعده بأيام.
وتقدم الفرقة الايطالية "سنيسيتا/هولييود"، يوم 06 أوت، عرضا مخصوصا لموسيقى الأفلام العالمية وفاء لعدد من كبار ملحني الموسيقى السينمائية في العالم.
ويسهر عشاق الموسيقى السمفونية، يوم 08 أوت، مع أحلى أغاني مدينة نابولي الايطالية تقدمه فرقة ايطالية تحت عنوان "نابولي في البحر الأبيض المتوسط".
ويفسح المجال، سهرة يوم 12 أوت، لعرض تونسي يقدمه الأوركستر السمفوني بقرطاج بقيادة حافظ مقني.
وتختتم سهرات الدورة، يوم 15 أوت، مع الملحن وعازف الكمان النمساوي "يوري روفيش" مع مجموعته "أونسونبل ماي ساوند" وهي نفس الفرقة التي اختتمت الدورة الماضية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330870

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 1

كل الأخبار...

19:20 - ديوان التونسيين بالخارج ينظم دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة المقيمين بالخارج
19:06 - جلسة توعوية حول التماسك الاجتماعي في الوسط المهني والمدرسي يوم 12 جوان 2026
18:49 - المهدية: لجنة التنظيم تكشف عن برمجة الدورة 39 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية
18:41 - منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: الاندماج الأفريقي يستدعي تنسيقا أكثر فاعلية بين الجهات الحكومية ومؤسسات الدعم والقطاع الخاص
18:38 - منوبة: افتتاح موسم الحصاد بتقديرات انتاج هامة يحتل فيها القمح الصلب الصدارة
18:31 - وزارة الفلاحة تدعو إلى حماية المحاصيل والمعدات الفلاحية من التقلبات الجوية
18:19 - جمعية مالوف تونس باريس تقدم حفلا فنيا يوم السبت 13 جوان في عاصمة الأنوار
18:17 - دائرة الاتهام ترفض الإفراج عن ألفة الحامدي وتحيلها على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية
18:13 - المنتخب الوطني التونسي للترياتلون والباراترياتلون يشدّ الرحال إلى الموريس للمشاركة في بطولة إفريقيا 2026
18:07 - منوبة: تتويج الجمعية التونسية لدارسي اللغة الإسبانية وآدابها بجائزة أفضل عمل لنشر الإسبانية في مدريد
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 10 جوان 2026 | 24 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:28
19:40
16:10
12:26
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet36°
29° Babnet
الــرياح:
4.37 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
31°-21
30°-20
29°-19
33°-20
  • Avoirs en devises 25432,9
  • (10/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39209 DT
  • (10/06)
  • 1 $ = 2,93298 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/06)     1201,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/06)   29259 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>