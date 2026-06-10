المهدية: لجنة التنظيم تكشف عن برمجة الدورة 39 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية

كشفت جمعية مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية، الأربعاء بالمتحف الأثري بالجم، عن البرمجة المخصصة للدورة 39 للمهرجان، التي تنتظم من 11 جويلية إلى 15 أوت 2026.وكشف رئيس الجمعية مبروك العيوني، في مفتتح ندوة صحفية خصصت للغرض، جميع الداعمين لهذه التظاهرة ومنهم وزراتي الشؤون الثقافية والسياحة والمعهد الوطني للتراث والوكالة الوطنية لإحياء التراث وسفارات البلدان المشاركة في الدورة.وتشهد الدورة الجديدة للمهرجان، الذي يحتضنه ركح المسرح الأثري بالجم، مشاركة خمسة بلدان هي تونس وإسبانيا وايطاليا والنمسا وفرنسا.وبين العيوني أن عرض الإفتتاح، يوم 11 جويلية، سيكون للأوبرا الباروكية "ديدي و إيني" والتي كتبها الملحن الإنقليزي "هنري بورسيل" سنة 1689 مشيرا إلى أن العرض أنتجه مسرح الأوبرا بتونس وأخرجه اللبناني عمر راجح بينما أدار موسيقاها ستيفان فوجي من فرنسا.ويلتقى عشاق الموسيقى الكلاسيكية، يوم 15 جويلية، مع الأوركستر السمفوني بسوسة في عرض يحمل عنوان "طربيات سمفونية" مع الفنانة درصاف الحمداني.وقال العيوني، في هذا الصدد، أن المهرجان يتطلع للتعاون مع المعاهد العليا للموسيقى على غرار المعهد العالي للموسيقى بسوسة الذي شارك بالعرض المذكور آنفا.وتضرب جماهير المهرجان، يوم 18 جويلية، موعدا مع أوبرا "كاميراتا دي برشلونة" في عرض تدعمه سفارة إسبانيا بتونس.ويعرض، يوم 24 جويلية، أوركستر "أورفيون" الكورالي سهرة مجزأة أولها عرضا مهدى إلى الفنان مارسيل خليفة أما الجزء الثاني فيقدم بالتعاون مع فرقة الفنان الجزائري مهدي حجاري وفرقة "مارمو" وأولاد الجم.وأوضح العيوني، في هذا الخصوص، أن الجزء الثاني من هذا العرض سيؤمنه أطفال من فرنسا وهو مستوحى من أغاني الهجرة التونسية والمغربية والجزائرية.ويعاود أوركستر "أورفيون" عرضا ثان، يوم 25 جويلية، للموسيقى الكلاسيكية الكورالية.ويجدد أوركستر دي بال لأوبرا فيينا الشهيرة العهد، يوم 01 أوت وللعام الثلاثنين، مع المسرح الروماني بالجم ليقدم عرضا بات يسجل إغلاقا للنوافذ قبل موعده بأيام.وتقدم الفرقة الايطالية "سنيسيتا/هولييود"، يوم 06 أوت، عرضا مخصوصا لموسيقى الأفلام العالمية وفاء لعدد من كبار ملحني الموسيقى السينمائية في العالم.ويسهر عشاق الموسيقى السمفونية، يوم 08 أوت، مع أحلى أغاني مدينة نابولي الايطالية تقدمه فرقة ايطالية تحت عنوان "نابولي في البحر الأبيض المتوسط".ويفسح المجال، سهرة يوم 12 أوت، لعرض تونسي يقدمه الأوركستر السمفوني بقرطاج بقيادة حافظ مقني.وتختتم سهرات الدورة، يوم 15 أوت، مع الملحن وعازف الكمان النمساوي "يوري روفيش" مع مجموعته "أونسونبل ماي ساوند" وهي نفس الفرقة التي اختتمت الدورة الماضية.