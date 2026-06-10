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وزير التربية في اختتام الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026: الممتحن في صلب الاهتمام والأستاذ المراقب والمصحّح ركيزة أساسية في هذه المنظومة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Juin 2026 - 17:17 قراءة: 1 د, 21 ث
      
أدّى وزير التربية نور الدّين النّوري، صباح اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية إلى المركز الكتابي لامتحان البكالوريا المفتوح بمعهد وادي الّليل من ولاية منوبة، وذلك في اختتام الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة 2026.

واطّلع الوزير بمركز الاختبارات الكتابية بمعهد وادي الليل، على ظروف الاجتياز متابعاً التدابير التنظيمية واللوجستية المعتمدة، في آخر أيام الاختبارات الكتابية، قبل أن يلتقي بالإطار التربوي والإداري المشرف على المركز، وذلك بحضور والي منّوبة محمود شعيب والمندوب الجهوي للتربية بمنوبة فوزي المرابط وعدد من الإطارات التربوية المركزية والجهوية.


وجدد الوزير بالمناسبة التأكيد على أن الممتحن يظلّ في صلب الاهتمام، وأن توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية له مسؤولية تقتضي مضاعفة الجهود، كما أكّد أن الأستاذ المراقب والأستاذ المصحّح ركيزة أساسية في هذه المنظومة تستوجب كل دعم وتقدير، وفق بلاغ للوزارة.


ونوّه بما شهده من جاهزية لدى مختلف المتدخلين في المركز، من أعوان التربية والإطار الطبي وشبه الطبي وممثلي الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، مُعتبراً ذلك تجسيداً حقيقياً للوعي بثقل هذه المسؤولية الوطنية.

وقد مثّلت هذه الزيارة الميدانية فرصةً للوقوف على واقع البنية التحتية للمؤسسة التربوية المحتضنة للامتحان وتقييم احتياجاتها الفعلية، إذ أبدى الوزير اهتمامه بما تحتاجه من دعم في هذا الإطار، سواء على صعيد التوسعة أو إحداث فضاءات رياضية تليق بالتّلميذ والمربّي على حدّ السّواء، وتُعلي من قيمة المحيط التربوي الذي يتشكّل فيه.

وفي اختتام هذه الزّيارة، توجّه وزير التربية إلى مقر المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة، حيث اطّلع على مجريات العمل الإداري والتنسيقي المتواصل في خضمّ هذا الاستحقاق التربوي الوطنيّ، مُنوّها بالجهد المبذول لضمان حسن سير الامتحانات.

كما خُصّص وقت لمعاينة سير أشغال القسط الثاني من مشروع توسعة المقر، الذي سجّل تقدماً ملموساً نحو الاكتمال، في استثمار سيُعزّز قدرة المندوبية على أداء مهامها في ظروف أفضل وبإمكانات أرحب، حسب ذات البلاغ.

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