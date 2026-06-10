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ممثل البعثة الدبلوماسية ببالرمو يؤكد الأهمية التي توليها تونس للبعد المتوسطي

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Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Juin 2026 - 20:15 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أكد قنصل الجمهوريّة التّونسية ببلارمو، محمّد علي محجوب، على الأهمية التي توليها تونس للبعد المتوسطي، مرحّبا بالمشاركة في مختلف المبادرات التي من شأنها دعم علاقات التعاون وتحقيق التنمية المشتركة وتعزيز الحوار والتقارب بين شعوب المنطقة المتوسطية.

كان ذلك خلال لقاء جمع القنصل، أمس الثلاثاء، بمقرّ البعثة، بالأمين العام للجنة السّلطات المحلية والإقليميّة الدّائمة للشراكة الأوروبيّة-المتوسّطية (COPPEM)، فرانسيسكو ساماريتانو مرفوقا بالمكلّفة بالعلاقات الدّولية والسّلم بالمنظّمة ايليا مازوني، وفق ما نشرته المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" اليوم الاربعاء.


وقد مثّل اللقاء مناسبة للتباحث حول أنشطة المنظمة خلال الفترة القادمة وأبرزها الجلسة العامّة للمنظّمة المبرمجة يوم 25 جوان 2026، وورشة العمل "TRANSITION EUROMEDITERRANEENNE : COMBLER LE DEFICIT HYDRIQUE ET ENERGETIQUE"، المزمع تنظيمها خلال شهر سبتمبر المقبل، والهادفة إلى إنشاء منصّة مشتركة للحوار وتبادل الخبرات بين الدّول المتوسّطيّة في مجال الطّاقات المتجدّدة ومواجهة التحدّيات المتعلقة بندرة الموارد المائيّة.


وأعرب الأمين العام، في هذا السياق، عن رغبته في مشاركة الجانب التونسي في فعاليات هذه الورشة، وفق نص البلاغ.

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