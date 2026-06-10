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قبلي: عملية بيضاء لاختبار جاهزية التدخل في حادث مرور خطير أمام إعدادية عقبة ابن نافع بقبلي المدينة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Juin 2026 - 17:12 قراءة: 1 د, 59 ث
      
انتظمت، صباح اليوم الأربعاء، عملية بيضاء على مستوى المدرسة الإعدادية عقبة بن نافع بطريق القطعاية بقبلي المدينة، تمثلت في اصطدام شاحنة صهريج مخصّصة لنقل المحروقات بحافلة لنقل التلاميذ والمسافرين ما أدى الى تسجيل عديد الإصابات وتسرّب مواد قابلة للاشتعال، الى جانب نشوب حريق بالواحة المجاورة، وذلك للوقوف على مدى جاهزية كافة الإدارات المتدخلة في اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وفق عضو اللجنة والمدير الجهوي للصحة جوهر المكني.

وأوضح المكني، في تصريح لصحفي "وات"، أن هذه العملية البيضاء  التي تمثل محاكاة لحادث مروري خطير  تهدف إلى الوقوف على مدى استعداد جميع الأطراف المتدخلة في لجنة مجابهة الكوارث للتدخل في مثل هذا الحادث الطارئ  الذي ينقسم الى ثلاثة مستويات تجمع بين إجلاء المصابين في الحافلة والبالغ عددهم 12 مصابا مع تامين بقية الركاب، والتدخل باستعمال مواد خاصة لاطفاء الحريق بالصهريج المعد لنقل المحروقات ومحاصرته وتبريد الصهريج لمنع انفجاره، فضلا عن التدخل لاخماد الحريق بالواحة المجاورة والحيلولة دون امتداد النار الى بقية الواحات لحماية البيئة والممتلكات مع منع تسرب المواد الخطرة لشبكة تصريف المياه او تسربها للتربة الفلاحية.


وأضاف أن العملية البيضاء انطلقت عبر   تلقي اتصال بقاعة الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقبلي  للاعلام  بالحادث، والشروع  مباشرة في تجنيد كافة الأطراف المتدخلة في لجنة مجابهة الكوارث، فضلا عن القيام بتركيز مركز طبي متقدم لاستقبال الحالات المصابة على عين المكان وفرزها، ومن ثمة توجيه الحالات الخطيرة منها الى المؤسسات الطبية المجاورة للتكفل برعايتها، وذلك بالتوازي مع إخماد النيران والتحكم في حركة المرور على مستوى الحادث للحدّ من الاكتظاظ الذي قد تشهده الطريق، حيث تم تغيير مسار هذه الطريق وتأمين سهولة انسيابية حركة السيارات لتسهيل وصول سيارات الإسعاف، وكافة المعدات الثقيلة، وشاحنات الإطفاء لمكان الحادث.
ولفت المصدر ذاته الى أن التصرف مع الحادث في العملية البيضاء كان بالوقت الحقيقي عبر تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية، وطلب الدعم من كافة الإدارات المعنية، باعتبار انه حادث مركب ويتطلب التنسيق التام بين كافة الأطراف وخاصة منها وحدات الحماية المدنية والوحدات الصحية للسيطرة على الوضع، وتوفير الرعاية الطبية الآنية للمصابين لتجنّب حصول خسائر بشرية بسبب خطورة الجروح التي تعرض لها ركاب الحافة او سائق الشاحنة الصهريج.

وثمّن المكني، بالمناسبة، السرعة المسجّلة خلال العملية البيضاء في الاستجابة للاعلام الذي تلقته وحدات الحماية المدنية بوقوع الحادث، والحرفية في التكفل بالحالات من قبل كافة المتدخلين، مشيرا الى أهمية مثل هذه العمليات البيضاء في التدريب، وتاكيد جاهزية فرق الحماية المدنية والفرق الطبية والمصالح الأمنية، وكافة أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث للتصرف في مثل هذه الحوادث الخطيرة والطارئة والتي تتطلب إمكانيات جبارة لاجلاء واسعاف المصابين، والحيلولة دون وقوع كارثة بيئية او صحية بالمنطقة.
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